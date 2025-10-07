Tiểu đường thường "nhắm đến" những người lười làm 1 việc, ngay cả khi họ không ăn đồ ngọt

Tiểu đường loại 2 là một trong những bệnh lý mạn tính phổ biến, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cuộc sống của người bệnh nếu không được điều trị kịp thời.

Nhiều người cho rằng chỉ những ai béo phì, ăn nhiều đồ ngọt, thực phẩm chứa đường mới có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả người gầy, kiêng đồ ngọt vẫn có thể mắc căn bệnh này nếu duy trì lối sống ít vận động.

Trường hợp của bà Lương Hạnh (48 tuổi) ở Đài Loan (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình.

Chia sẻ trên trang China Times, bác sĩ Lưu Yến Linh, Khoa Nội Tiết, Bệnh viện Tây Viên ở Đài Loan, Trung Quốc) cho biết trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bà Lương bất ngờ phát hiện chỉ số đường huyết tăng vọt. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đang ở giai đoạn tiền tiểu đường. Theo bác sĩ, nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành bệnh tiểu đường loại 2.

Đáng chú ý, bà Lương có dáng người mảnh mai, không bị béo phì. Bà cũng có chế độ ăn uống lành mạnh, không bao giờ ăn bánh kẹo hay các loại thực phẩm chứa nhiều đường. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, bà Lương thường xuyên phải ngồi một chỗ trong thời gian dài và hầu như không có thời gian hoạt động thể chất.

Theo bác sĩ Lưu Yến Linh, thói quen ngồi một chỗ, lười vận động trong thời gian dài chính là nguyên nhân khiến bà Lương bị tăng đường huyết và có nguy cơ cao mắc tiểu đường.

Bà Lương được chẩn đoán mắc tiền tiểu đường. (Ảnh minh hoạ)

Mối liên hệ giữa lười vận động và nguy cơ mắc tiểu đường

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Eating Well, lười vận động có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do cơ thể cần tăng cường hoạt động để cải thiện độ nhạy insulin (hormone tham gia vào quá trình đưa glucose từ máu vào tế bào để sử dụng).

Thực tế lối sống ít vận động có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin - tình trạng khiến cơ thể khó sử dụng insulin. Bác sĩ Rachel Pessah-Pollack, làm việc tại New York Mỹ chia sẻ với Eating Well: “Ngồi nhiều, lười vận động khiến việc hấp thụ glucose kém hiệu quả hơn. Theo thời gian, cơ thể trở nên kém nhạy cảm với insulin, buộc tuyến tụy phải sản xuất nhiều insulin hơn, cuối cùng dẫn đến tình trạng kháng insulin. Về lâu dài, tình trạng này có thể góp phần tăng nguy cơ mắc tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2".

Ngoài ra, chuyên gia giải thích thêm rằng khi bạn lười hoạt động thể chất, lượng đường dư thừa từ thực phẩm sẽ nằm trong máu thay vì được đưa vào cơ bắp để sử dụng làm năng lượng. Điều này có thể làm gián đoạn phản ứng của cơ thể với insulin và dẫn đến tình trạng kháng insulin, gây tăng đường huyết trong thời gian dài và có thể “dẫn lối“ cho bệnh tiểu đường loại 2.

Ngồi nhiều, lười vận động có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. (Ảnh minh hoạ)

Cách phòng ngừa tiểu đường

Theo bác sĩ Lưu Yến Linh để phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2 hiệu quả, mọi người cần điều chỉnh lối sống, bao gồm:

- Tăng cường vận động: Tập luyện thể dục ít nhất 30 phút/ngày và tập ít nhất 5 ngày/tuần. Nghiên cứu cho thấy, những người thường xuyên tập luyện thể dục có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

- Ăn uống cân bằng: Ưu tiên protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây ít đường để giữ mức đường huyết ổn định.