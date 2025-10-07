Phát hiện nguy cơ mắc ung thư chỉ trong 3 phút, có thể làm ngay tại nhà: Ai cũng nên biết

Ung thư là một trong những bệnh lý mạn tính có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Trong đó, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn cầu

Thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), trong năm 2020 có tới hơn 2,2 triệu phụ nữ được phát hiện ung thư vú và có tới gần 685.000 trường hợp tử vong.

Ở Việt Nam, ung thư vú cũng là loại ung thư đứng hàng đầu. Mỗi năm có khoảng 21.555 ca mắc ung thư vú mới, chủ yếu là ở phụ nữ và 9.345 bệnh nhân tử vong.

Nguy cơ mắc bệnh có thể bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, tiền sử gia đình và các yếu tố lối sống, bao gồm béo phì và hút thuốc lá.

Để bảo vệ bản thân khỏi các tác hại sức khỏe của ung thư vú, bên cạnh việc loại bỏ các yếu tố nguy cơ, việc phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Bác sĩ Cihan Uras, chuyên gia phẫu thuật ung thư vú với hơn 35 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Acıbadem ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ cách giúp phát hiện nguy cơ mắc ung thư vú chỉ trong vòng chưa tới 3 phút và mọi người có thể dễ dàng thực hiện tại nhà, báo Anh Express cung cấp thông tin.

Kiểm tra vùng ngực có thể giúp phát hiện dấu hiệu cảnh báo ung thư vú. (Ảnh minh hoạ)

3 bước kiểm tra ngực giúp phát hiện nguy cơ mắc ung thư vú

Bước 1: Dành 1 phút quan sát ngực trước gương

Cách đầu tiên rất đơn giản, đó là quan sát trước gương.

Bác sĩ Cihan cho biết hướng dẫn: “Hãy cởi trần đứng thẳng trước gương, hai tay chống hông, nhìn vào gương và xem xét xem vùng ngực có bất kỳ dấu hiệu đáng chú ý nào không. Một vài dấu hiệu xuất hiện ở vùng ngực và có thể cảnh báo sớm nguy cơ ung thư vú bao gồm da vùng ngực có vết lõm, xuất hiện mẩn đỏ, ngứa, da có vảy quanh núm vú, núm vú bị tụt vào trong hoặc có dịch tiết ra,...”

Theo chuyên gia, việc quan sát trước gương thường xuyên có thể giúp mọi người nhận biết các dấu hiệu bất thường ở vùng ngực và đi khám sớm.

Bước 2: Giơ tay lên cao trong khoảng 30 giây

Sau khi quan sát trong gương, mọi người có thể giơ hai tay lên qua đầu và giữ nguyên. Trong lúc giơ tay, hãy quan sát xem vùng ngực có sự thay đổi nào về hình dạng, sưng tấy hoặc hiện tượng bất thường trên da hay không. Các bất thường này có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư vú.

Bác sĩ Cihan nói: “Giơ tay lên cao sẽ kéo căng mô và da ngực. Điều này giúp mọi người dễ dàng nhận thấy những thay đổi nhỏ ở vùng ngực, bao gồm cả những dấu hiệu bất thường cảnh báo nguy cơ mắc ung thư vú”.

Bước 3: Sờ nắn vùng ngực khi nằm tròn 90 giây

Bước cuối cùng để tự kiểm tra nguy cơ mắc ung thư vú là nằm xuống và dành 90 giây để sờ nắn vùng ngực và vú. Mọi người nên dùng đầu ngón tay, di chuyển theo chuyển động tròn quanh ngực để cảm nhận các dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ Cihan cho biết: “Hãy kiểm tra toàn bộ bầu ngực từ trên xuống dưới, cũng như từ trong ra ngoài. Đừng quên kiểm tra cả vùng dưới cánh tay. Hãy dùng các mức lực khác nhau ấn vào ngực và cảm nhận các lớp mô ở ngực. Trong quá trình này, nếu mọi người sờ thấy các khối bất thường, khi ấn vào có cảm giác đau thì hãy nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư vú".

Khi thấy dấu hiệu bất thường, hãy đến bệnh viện kiểm tra. (Ảnh minh hoạ)

Tổng thời gian tự kiểm tra chỉ kéo dài trong khoảng 3 phút. Do đó, hãy kiểm tra ngực theo cách trên 1 lần/tháng để phát hiện sớm nguy cơ mắc ung thư vú, vị chuyên gia đưa ra lời khuyên.

Ông cũng lưu ý rằng thời điểm tốt nhất để kiểm tra là vài ngày sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc, khi ngực ít bị căng tức hơn. Với những phụ nữ đã mãn kinh, việc chọn một thời điểm cố định mỗi tháng sẽ giúp duy trì thói quen kiểm tra đều đặn.