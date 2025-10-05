Ung thư là một trong những bệnh lý mạn tính có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư là chế độ ăn uống với các thực phẩm hoặc cách chế biến thực phẩm kém lành mạnh.

Kiểu chế biến thịt tệ nhất, tăng nguy cơ mắc ung thư

Mới đây, bác sĩ Tiền Chính Hoằng, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Điều trị Bệnh Gan - Mật, Bệnh viện Chang Gung Memorial ở Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ về kiểu chế biến thịt có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tăng nguy cơ mắc ung thư.

Vị chuyên gia cho biết: “Tôi cho rằng cách chế biến thịt tệ nhất là nướng thịt trên than. Kiểu chế biến thịt này có thể làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy,...”

Bác sĩ Tiền Chính Hoằng giải thích rằng nướng thịt ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất hóa học độc hại như các amin dị vòng (Heterocyclic Amines - HCAs) và Hydrocarbon thơm đa vòng (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - PAHs).

Nướng thịt trên than có thể tạo ra một số hợp chất hóa học độc hại. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, chuyên gia cho biết protein trong thịt (thịt bò, thịt gà, thịt lợn) được nướng trực tiếp trên ngọn lửa ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các amin dị vòng. Quá trình này xảy ra rõ nhất khi thịt bị cháy xém.

Các thí nghiệm trên động vật cho thấy, việc hấp thụ lượng lớn amin dị vòng có thể làm thay đổi ADN và làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan, dạ dày và đại trực tràng.

Ngoài ra, bác sĩ Tiền Chính Hoằng cũng lưu ý rằng trong quá trình nướng thịt, chất béo và mỡ từ thịt sẽ tiếp xúc nguồn nhiệt cao như lửa, than nóng và tạo ra khói cùng Hydrocarbon thơm đa vòng.

Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ thực phẩm dính phải Hydrocarbon thơm đa vòng và hít phải khói chứa chất này có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư bao gồm ung thư phổi, ung thư vú, ung thư bàng quang và ung thư đại trực tràng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng liệt kê Hydrocarbon thơm đa vòng vào nhóm chất gây ung thư nhóm 1, có liên quan mật thiết đến bệnh ung thư phổi và các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Quá trình nướng thịt có thể tạo ra hydrocarbon thơm đa vòng - chất gây ung thư nhóm 1. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, chuyên gia cũng tiết lộ thêm rằng tiêu thụ các loại thịt chế biến sẵn nướng như xúc xích, giăm bông,... Cũng có thể tăng nguy cơ mắc ung thư. Nguyên nhân là do các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều nitrite và nitrate. Đây là hai chất dùng để bảo quản màu sắc và kéo dài hạn sử dụng. Khi được nướng ở nhiệt độ cao, các chất này có thể chuyển hóa thành nitrosamine, một hợp chất gây ung thư mạnh mẽ.

Để đảm bảo an toàn và phòng ngừa nguy cơ mắc ung thư, bác sĩ Tiền Chính Hoằng khuyến khích mọi người nên thay đổi cách chế biến từ nướng sang hấp, luộc, nấu, kho.

Trong trường hợp muốn ăn thịt nướng, mọi người nên nướng thịt ở nhiệt độ vừa phải, không để thịt tiếp xúc trực tiếp với lửa. Nếu thấy phần thịt cháy đen, hãy cắt bỏ trước khi ăn. Người dân có thể sử dụng bếp nướng điện hoặc bếp nướng không khói để giảm thiểu lượng Hydrocarbon thơm đa vòng từ khói than.