Tiết lộ siêu thực phẩm cực tốt cho cholesterol, đường huyết nhưng không phải ai cũng biết để dùng

Một chuyên gia mới đây đã khuyến khích mọi người bổ sung một loại siêu thực phẩm vào chế độ ăn vì nó đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, báo Anh Mirror đưa tin.

Siêu thực phẩm rất tốt cho cholesterol, đường huyết

Estela Mazzei, một chuyên gia về dinh dưỡng thực vật, sức khỏe tiêu hóa và tim mạch chuyển hóa, nói với trang tin La Nacion của Argentina rằng đậu gà là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe.

Đậu gà thường được thêm vào món salad.

Đậu gà là thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Địa Trung Hải và Trung Đông, có hàm lượng protein, khoáng chất, vitamin và chất xơ cao, giúp tăng cường năng lượng và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Loại đậu này cũng có thể giúp cân bằng đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa tốt.

Chuyên gia Estela cho biết: "Đậu gà cung cấp các chất dinh dưỡng đa lượng như carbohydrate, cung cấp protein chất lượng cao và nhiều chất xơ”.

"Trong số các chất dinh dưỡng vi lượng, cần lưu ý rằng đậu gà chứa một lượng lớn vitamin nhóm B và vitamin K, rất cần thiết cho sức khỏe xương và trao đổi chất".

Theo chuyên trang y tế WebMD của Mỹ, đậu gà có thể làm giảm cholesterol "xấu" và bảo vệ tim.

Đậu gà có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol do hàm lượng chất xơ và protein của chúng.

WebMD cho biết: “Bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng có thể giảm tổng lượng cholesterol bằng cách thêm đậu gà vào các bữa ăn chính. Chất xơ hòa tan không chỉ tốt cho sức khỏe đường ruột mà còn làm giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL (‘xấu’) giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim”.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Nutrition and Metabolism năm 2006 phát hiện ra rằng khi mọi người ăn chế độ ăn thêm đậu gà trong 5 tuần, họ có lượng cholesterol ‘xấu’ thấp hơn so với những người có chế độ ăn thêm lúa mì. Các tác giả nghiên cứu kết luận: “Việc thêm đậu gà vào chế độ ăn dẫn đến mức cholesterol LDL và cholesterol toàn phần trong máu thấp hơn so với chế độ ăn bổ sung lúa mì”.

Một nghiên cứu khác năm 2016 cho biết tiêu thụ đậu gà không chỉ giúp giảm cholesterol mà còn có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường và hỗ trợ giảm cân. Nghiên cứu tóm tắt: “Ăn đậu gà và/hoặc sốt hummus (một loại sốt có thành phần chính là đậu gà) có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh mãn tính (tim mạch, tiểu đường loại 2…) và thúc đẩy các chức năng cơ thể lành mạnh hơn (kiểm soát cân nặng)”.

Đậu gà có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon.

“Ăn đậu gà và/hoặc hummus ở mức độ vừa phải có thể mang lại những lợi ích khác bên cạnh việc cải thiện chất lượng dinh dưỡng của bữa ăn (làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate); tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu lâm sàng hơn trên nhiều nhóm dân số khác nhau”.

Các tác giả của nghiên cứu cho rằng đậu gà có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol do hàm lượng chất xơ và protein của chúng, cùng với chất ức chế enzyme và tannin.

Nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada cho biết bằng cách ăn một khẩu phần đậu mỗi ngày, bao gồm đậu gà, mọi người có thể giảm 5% cholesterol ‘xấu’. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm: “Điều này sẽ tương đương với giảm 5-6% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai ở Canada”.

Các phương pháp khác để giảm cholesterol

Cholesterol là một chất béo trong máu. Quá nhiều cholesterol trong mạch máu có thể nguy hiểm vì nó có thể tích tụ theo thời gian, dẫn đến tắc nghẽn. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra các trường hợp khẩn cấp về y tế như đau tim và đột quỵ.

Để giảm mức cholesterol, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo:

- Giảm lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể

- Ăn uống lành mạnh, cân bằng

- Tập thể dục thường xuyên

- Bỏ hút thuốc

- Giảm uống rượu bia.

Nếu bạn lo lắng về mức cholesterol của mình, bạn nên trao đổi với bác sĩ.

(Theo Mirror)