Tiếp viên hàng không đổi đời nhờ đưa khăn giấy cho hành khách lau nước mắt: 10 năm sau giàu đến mức ở resort như ở nhà

Cô gái này sinh năm 1990, đã lấy chồng, và nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp.

Khoảng năm 2017, Amber (Cổ Uyển Trăn) là một trong những gương mặt tiếp viên hàng không được chú ý nhất trên mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc).

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô còn gây thiện cảm bởi những câu chuyện nhỏ trong công việc, trong đó có lần âm thầm đưa khăn giấy cho một nữ hành khách đang khóc trên chuyến bay và nhận lại lời cảm ơn viết tay sau khi máy bay hạ cánh.

Gần 10 năm trôi qua, cuộc sống của Amber đã có nhiều thay đổi. Từ nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng trên mạng xã hội, cô trở thành doanh nhân, đồng sáng lập thương hiệu chăm sóc cá nhân dành cho phụ nữ.

Amber - thời còn làm tiếp viên hàng không vào năm 2017 - 2018.

Nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng vì quá đẹp, từng gây sốt với hành động tinh tế dành cho hành khách

Sinh năm 1990, Amber tốt nghiệp ngành Dệt may - Thiết kế thời trang tại Đại học Phụ Nhân. Sau khi ra trường, cô gia nhập EVA Air và làm tiếp viên hàng không trên các chuyến bay quốc tế.

Khoảng năm 2017, cô được xem là một trong những nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng nhất Đài Loan (Trung Quốc), sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên Facebook và Instagram. Khi một tình huống đặc biệt xảy ra trong lúc cô đi làm.

Đó là một lần trên chuyến bay từ Los Angeles về Đài Loan (Trung Quốc), khi đi kiểm tra khoang hành khách, cô nhìn thấy một người phụ nữ liên tục cầm ảnh gia đình và bật khóc. Thay vì chủ động hỏi han vì sợ làm phiền, Amber chỉ lặng lẽ mang tới một xấp khăn giấy. Sau khi máy bay hạ cánh, nữ hành khách đã viết lên giấy dòng chữ ngắn gọn: "Cảm ơn bạn".

Nhan sắc Amber thuở nổi tiếng, thu về lượng người hâm mộ đông đảo khi sở hữu vẻ ngoài xinh xắn.

Chia sẻ lại câu chuyện trên trang cá nhân, Amber cho biết dù cả hai gần như không có cuộc trò chuyện nào nhưng khoảnh khắc ấy vẫn khiến cô cảm thấy công việc của mình trở nên ý nghĩa hơn. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người dành lời khen cho sự tinh tế và cách ứng xử khéo léo của nữ tiếp viên.

Cũng từ giai đoạn này, cái tên Amber Cổ được biết đến nhiều hơn trên mạng xã hội. Bên cạnh câu chuyện nghề nghiệp truyền cảm hứng, ngoại hình nổi bật của cô cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng nhắc đến liên tục. Sở hữu gương mặt sáng, đôi mắt to, nụ cười thân thiện cùng vóc dáng cân đối, Amber nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên Facebook và Instagram.

Nhiều bức ảnh đời thường, hình ảnh trong bộ đồng phục tiếp viên hay những khoảnh khắc du lịch của cô đều nhận về lượng tương tác cao. Không ít trang tin giải trí và diễn đàn khi đó gọi Amber là một trong những "hot girl tiếp viên hàng không" nổi bật nhất Đài Loan.

Khoảng năm 2018, trang cá nhân của Amber đã sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô vẫn xây dựng được cộng đồng người hâm mộ riêng và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông địa phương nhờ nhan sắc nổi bật cùng hình ảnh tích cực.

Rời ngành hàng không để khởi nghiệp, giờ sống sang chảnh, ngày càng xinh đẹp

Sau nhiều năm gắn bó với nghề tiếp viên hàng không, Amber quyết định chuyển hướng sang kinh doanh, vào khoảng năm 2020.

Hiện cô là đồng sáng lập Relove Care - thương hiệu chuyên về các sản phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc cá nhân dành cho phụ nữ.

Amber và chồng.

Theo những chia sẻ công khai, Amber phụ trách xây dựng hình ảnh thương hiệu, sáng tạo nội dung và truyền thông, trong khi chồng cô đảm nhận các công việc liên quan đến vận hành, tài chính và phát triển doanh nghiệp.

Về đời tư, Amber khá kín tiếng nhưng vẫn thường nhắc đến chồng trong các bài đăng và video đời thường. Cặp đôi hẹn hò nhiều năm trước khi đăng ký kết hôn vào khoảng năm 2021.

Hiện tại, Amber sở hữu hơn 372.000 người theo dõi trên Instagram và vẫn duy trì sức hút sau gần một thập kỷ nổi tiếng.

Nhan sắc hiện tại của Amber.

Trang cá nhân của cô ngập tràn những hình ảnh về du lịch, công việc, thú cưng và cuộc sống thường ngày. Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Bali hay nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tại châu Á là những địa điểm thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng của nữ doanh nhân.

Nhiều người theo dõi nhận xét nhan sắc của Amber ngày càng thăng hạng theo thời gian. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối cùng lối sống tích cực.

Cô dành thời gian đi du lịch ở nhiều nơi, ở các khu resort sang chảnh.

Phong cách thời trang của Amber cũng có nhiều thay đổi so với thời mới nổi tiếng. Nếu trước đây cô được biết đến với hình ảnh nữ tiếp viên ngọt ngào, trẻ trung thì hiện tại lại mang dáng dấp của một nữ doanh nhân hiện đại, năng động và có gu.

Từ nữ tiếp viên từng được nhiều người nhớ đến bởi một hành động nhỏ dành cho hành khách trên chuyến bay năm nào, Amber Cổ giờ đây đã bước sang một hành trình hoàn toàn khác. Sau gần 10 năm, cô không chỉ xây dựng được sự nghiệp kinh doanh riêng mà còn sở hữu cuộc sống năng động với những chuyến đi khắp thế giới, tổ ấm hạnh phúc và lượng người theo dõi đáng ngưỡng mộ trên mạng xã hội.

Trần Hà - Ảnh: IGNV