Tiếp viên đường sắt phát hiện túi xách chứa nhiều tờ tiền từ 2.000đ đến 500.000đ trên một chuyến tàu

Túi xách này sẽ được xử lý thế nào?

Theo thông tin từ Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Sài Gòn, tàu SE9 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 13h ngày 28/7/2026, đến ga Quảng Ngãi vào khoảng 10h30 sáng 29/7.

Sau khi tàu rời ga Quảng Ngãi, tiếp viên Trần Văn Thơm, phụ trách toa số 10, tiến hành vệ sinh và thu gom đồ tại khu vực hành khách vừa xuống. Tại giường số 01, nam tiếp viên phát hiện một chiếc bóp nữ màu đen bị bỏ quên nên lập tức báo cáo Trưởng tàu khách Trịnh Văn Hiền.

Tổ tàu sau đó kiểm tra, kiểm đếm tài sản theo quy định. Bên trong chiếc bóp có một thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Thị Hiền và 25.518.000 đồng tiền mặt. Hình ảnh ghi lại quá trình kiểm đếm cho thấy số tiền gồm nhiều tờ với các mệnh giá khác nhau, từ 2.000 đồng đến 500.000 đồng.

Biên bản ghi nhận vụ việc được hoàn tất vào khoảng 11h cùng ngày, có sự xác nhận của những người liên quan. Việc kiểm đếm và lập biên bản giúp bảo đảm tài sản được giữ nguyên trạng, đồng thời tạo căn cứ khi bàn giao lại cho người sở hữu.

Ảnh Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt

Hành khách xin nhận lại tài sản tại Hà Nội

Từ thông tin trên giấy tờ và dữ liệu hành khách, Trưởng tàu Trịnh Văn Hiền đã liên hệ được với chị Nguyễn Thị Hiền để thông báo về tài sản bỏ quên.

Nữ hành khách cho biết đang đi du lịch cùng gia đình, trong khi địa điểm lưu trú cách xa ga Quảng Ngãi nên không thể quay lại nhận chiếc bóp ngay trong ngày. Chị đề nghị được nhận lại tài sản tại Hà Nội sau khi kết thúc chuyến đi.

Tổ tàu SE9 thống nhất tiếp tục bảo quản toàn bộ tiền và giấy tờ. Dự kiến, khi thực hiện hành trình quay trở ra Hà Nội vào ngày 4/8, đại diện tổ tàu sẽ trực tiếp bàn giao tài sản cho chị Hiền. Như vậy, tính đến ngày 29/7, tài sản mới được tìm thấy, lập biên bản và xác định chủ sở hữu, chưa hoàn tất việc trao trả trực tiếp.

Vụ việc có kết quả tích cực nhờ tài sản được nhân viên phát hiện ngay sau khi hành khách xuống ga. Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc đối với người đi tàu, đặc biệt trên những hành trình dài, khi ví, điện thoại và giấy tờ rất dễ bị sót lại trong chăn, dưới gối hoặc tại khe giường.

Ảnh minh họa - Báo Chính phủ

Khách đi tàu cần làm gì khi quên tài sản?

Thông tư 33/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định hành lý xách tay phải được đóng gói an toàn, đặt đúng nơi quy định trên toa và do hành khách tự bảo quản. Doanh nghiệp đường sắt chịu trách nhiệm xếp dỡ, bảo quản đối với hành lý ký gửi đã được tiếp nhận; nếu hành lý ký gửi bị mất hoặc hư hỏng do lỗi của doanh nghiệp thì mới có căn cứ giải quyết bồi thường theo quy định.

Vì vậy, tiền mặt, ví, điện thoại, máy tính và giấy tờ mang vào toa nên được để trong túi nhỏ có khóa, đặt sát người. Hành khách không nên để đồ có giá trị dưới gối, trong chăn, khe giường hoặc túi ghế vì đây là những vị trí dễ bị bỏ sót khi vội xuống tàu.

Trước khi đến ga khoảng 15-20 phút, hành khách nên thu dọn và kiểm tra lần lượt giá hành lý, gầm ghế, giường nằm, chăn gối và ổ cắm sạc. Với gia đình mang nhiều đồ, một người nên chịu trách nhiệm kiểm đếm tổng số vali, ba lô và túi xách trước khi cả nhóm rời toa.

Ảnh minh họa - VTC News

Nếu phát hiện thất lạc khi vẫn còn trên tàu, hành khách cần báo ngay cho tiếp viên phụ trách toa hoặc trưởng tàu. Trường hợp đã xuống tàu, nên liên hệ trực ban, bộ phận khách vận tại ga gần nhất hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của ngành đường sắt: 1900 0109 tại Hà Nội và 1900 1520 tại TP.HCM.

Khi khai báo, cần cung cấp chính xác số hiệu tàu, ngày đi, số toa, số ghế hoặc giường, ga xuống, mã vé và đặc điểm nhận dạng của tài sản. Việc báo sớm có thể giúp tổ tàu kiểm tra trước khi toa được vệ sinh, đón lượt khách mới hoặc tiếp tục hành trình qua nhiều ga.