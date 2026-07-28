Chiếc máy bay lạ thực hiện chuyến bay của Vietnam Airlines đến sân bay Tân Sơn Nhất

Chiếc máy bay này có gì khác lạ so với máy bay thông thường của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam?

Những ngày gần đây, một chiếc máy bay mang tên và màu sơn của Air Cambodia thường xuyên xuất hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Điều đặc biệt là tàu bay này không chỉ phục vụ các hành trình quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn thực hiện nhiều chuyến nội địa của Vietnam Airlines.

Chiếc máy bay được nhắc tới là Airbus A321 mang đăng ký Campuchia XU-350. Theo dữ liệu Flightradar24, trong tháng 7/2026, tàu bay này được bố trí trên nhiều chuyến mang số hiệu VN, phần lớn xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất.

XU-350 từng thực hiện các hành trình TP.HCM – Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và Chu Lai, với những số hiệu như VN136, VN1376, VN1272 hay VN1464.

Ảnh Saigon Planes

Vì thế, hành khách mua vé Vietnam Airlines nhưng bước lên một chiếc máy bay mang tên Air Cambodia không có nghĩa là lên nhầm chuyến. Chuyến bay vẫn nằm trong lịch khai thác của Vietnam Airlines, còn tàu bay giữ màu sơn và nhận diện của hãng hàng không Campuchia.

XU-350 cũng không hoàn toàn xa lạ với hàng không Việt Nam. Trong tài liệu đội bay từng được Vietnam Airlines công bố, chiếc Airbus A321 sản xuất năm 2012 này được ghi dưới dạng “VN-A394 (XU 350)”. Điều đó cho thấy máy bay từng gắn với số đăng ký Việt Nam VN-A394 trước khi chuyển sang đăng ký Campuchia.

Việc hãng hàng không sử dụng máy bay mang màu sơn của đối tác không hiếm, nhất là trong mùa cao điểm. Các hãng có thể thuê bổ sung tàu bay trong một thời gian nhất định để nhanh chóng tăng số ghế và duy trì lịch bay.

Hành khách muốn trải nghiệm XU-350 nên chọn chuyến nào?

Dựa trên lịch sử khai thác trong tháng 7/2026, hành khách muốn có cơ hội bay trên XU-350 có thể tham khảo một số chuyến nội địa xuất phát từ TP.HCM.

Đáng chú ý là chặng TP.HCM – Thanh Hóa, đặc biệt chuyến VN1272. Dữ liệu Plane Finder ghi nhận XU-350 thực hiện chuyến này nhiều ngày liên tiếp trong tháng 7.

Chặng TP.HCM – Đà Nẵng với chuyến VN136 cũng thường xuyên xuất hiện chiếc máy bay mang màu sơn Air Cambodia. Ngoài ra, XU-350 từng được bố trí trên chuyến TP.HCM – Huế VN1376 và TP.HCM – Chu Lai VN1464.

Ảnh One Spotter

Dù vậy, Vietnam Airlines không bán vé riêng cho XU-350. Việc phân công tàu bay có thể thay đổi ngay trong ngày vì yêu cầu kỹ thuật, thời tiết hoặc điều hành khai thác. Mua đúng chuyến từng được XU-350 phục vụ vì thế không đồng nghĩa hành khách chắc chắn sẽ gặp chiếc máy bay này.

Để tăng khả năng trải nghiệm, hành khách có thể kiểm tra số đăng ký tàu bay trên các ứng dụng theo dõi chuyến bay trong ngày khởi hành và quan sát lại thông tin tại cửa ra máy bay.

Muốn bay đúng hãng Air Cambodia, nên đi chặng nào?

Trường hợp muốn trải nghiệm trực tiếp dịch vụ của Air Cambodia, hành khách nên chọn chuyến mang số hiệu K6 và kiểm tra thông tin “operated by Air Cambodia” khi đặt vé.

Theo mạng đường bay được hãng công bố, hành khách Việt Nam có thể tham khảo các chặng kết nối TP.HCM với Phnom Penh, Siem Reap hoặc Sihanoukville; Hà Nội với Phnom Penh; Đà Nẵng với Phnom Penh hoặc Siem Reap.

Trong đó, TP.HCM – Phnom Penh là hành trình thuận tiện cho chuyến đi ngắn. Chặng TP.HCM – Siem Reap phù hợp với du khách muốn tham quan quần thể Angkor, còn hành khách miền Trung có thể cân nhắc đường bay Đà Nẵng – Phnom Penh, được Air Cambodia khai trương từ tháng 1/2026.

Ảnh Air Cambodia

Tuy nhiên, đặt vé Air Cambodia cũng không đồng nghĩa chắc chắn được bay trên XU-350, bởi hãng có thể thay đổi loại tàu bay theo kế hoạch khai thác.