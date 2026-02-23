Tiếp tục ăn những món “ngày Tết” này, giảm mỡ máu rất tốt

Dưa hành, củ kiệu, nem chua... hay các loại thực phẩm lên men nói chung có thể đem lại lợi ích đặc biệt nếu bạn ăn quanh năm, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Research cho biết.

Cụ thể hơn, công trình dẫn đầu bởi TS Clare E. Collins từ Đại học Newcastle ở Callaghan (Úc) đã tiến hành nghiên cứu tác động của 3 nhóm thực phẩm có mức độ lợi khuẩn sống thấp, trung bình và cao trên 58 người thừa cân - béo phì.

Các món rau củ muối chua, sữa chua... có thể hỗ trợ chúng ta kiểm soát cân nặng và mỡ máu - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Thực phẩm có lợi khuẩn sống thấp bao gồm ngũ cốc, thịt, rau nấu chín; trong khi một số trái cây, rau có thể ăn sống, sữa... mang đến mức độ lợi khuẩn trung bình.

"Vua" cung cấp lợi khuẩn là nhóm thực phẩm lên men.

Theo News Medical, nghiên cứu cho thấy khi so sánh với thực phẩm có lợi khuẩn sống thấp, nhóm thực phẩm chứa lợi khuẩn sống ở mức độ trung bình và cao đem đến mức huyết áp thấp hơn, chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ insulin, cân nặng và vòng eo cũng được kéo giảm.

Các tác động này giúp bạn ngăn ngừa tình trạng béo phì, cao huyết áp, tiểu đường type 2... hiệu quả.

Ngoài ra, thực phẩm chứa lợi khuẩn làm tăng cholesterol tốt (HDL-C), một yếu tố kháng lại cholesterol xấu (LDL-C) và rất quan trọng trong việc đẩy lùi tình trạng máu nhiễm mỡ (rối loạn mỡ máu, mỡ máu cao).

Đây là một tin tốt, bởi thực phẩm lên men rất đa dạng trong chế độ ăn uống của người dân khắp thế giới, từ các món có nguồn gốc phương Tây như sữa chua, phô mai... cho đến các món quen mặt với người Việt Nam và người châu Á nói chung: Dưa hành, củ kiệu và các loại rau củ muối chua khác, chao, nem chua, tré...

Vì vậy việc duy trì thói quen ăn một số món tưởng chừng chỉ đặc trưng cho dịp Tết có thể là phương án dễ dàng hỗ trợ bạn kiểm soát mỡ máu, đường huyết, huyết áp..., bên cạnh chế độ ăn uống cân bằng, lối sống lành mạnh, năng vận động.