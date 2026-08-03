"Tiên cá xé sách" cũng không bằng 5 mỹ nhân này: Tuyệt sắc tái xuất đẹp mê đắm, quyết không để người đàn ông nào được yên!

5 mỹ nhân khiến người xem khó mà rời mắt với visual đẹp như cổ tích.

Chiều 3/8, Red Velvet chính thức trở lại đường đua âm nhạc với mini album Velvet Summer cùng ca khúc chủ đề Surfin' Boy. Đây là màn tái xuất đầu tiên của nhóm sau 2 năm vắng bóng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ và cộng đồng yêu nhạc Kpop. Đúng như kỳ vọng, Red Velvet tiếp tục theo đuổi màu sắc mùa hè đã trở thành "thương hiệu" suốt hơn 12 năm hoạt động, nhưng lần này được làm mới bằng một concept vừa tươi sáng, vừa pha chút bí ẩn đặc trưng.

MV Surfin' Boy - Red Velvet

Ca khúc chủ đề Surfin' Boy là sự kết hợp giữa tiếng guitar bossa nova thư thái, nhịp reggae phóng khoáng cùng chất house hiện đại, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, mát lành nhưng vẫn đủ sức gây nghiện. Phần lời kể về những ký ức đẹp của một mùa hè bên người đặc biệt, đồng thời gửi gắm hy vọng những khoảnh khắc ấy sẽ tiếp tục được viết nên trong tương lai. Đáng chú ý, toàn bộ lời ca khúc do chính JOY chấp bút, mang đến dấu ấn cá nhân rõ nét và góp phần khiến bài hát trở nên gần gũi hơn với người nghe.

MV Surfin' Boy mở ra khung cảnh với những thước phim đậm hơi thở mùa h

MV Surfin' Boy mở ra khung cảnh với những thước phim đậm hơi thở mùa hè. Năm thành viên lần lượt xuất hiện trong các tạo hình trẻ trung, thanh lịch giữa bãi biển và những gam màu rực rỡ. Dù theo đuổi concept tươi sáng, MV vẫn giữ bầu không khí bí ẩn đặc trưng, khi các cô gái bước vào hành trình khám phá một hòn đảo với nhiều điều kỳ lạ. Visual của Red Velvet tiếp tục là điểm sáng được bàn luận nhiều nhất sau khi MV lên sóng. Irene một lần nữa gây chú ý với nhan sắc gần như không thay đổi sau hơn 12 năm hoạt động, từ những cận cảnh khoe đường nét gương mặt đến thần thái lạnh lùng đặc trưng.

Bên cạnh đó, Seulgi, Wendy, Joy và Yeri cũng nhận nhiều lời khen nhờ tạo hình tươi tắn, sang trọng nhưng vẫn mang nét ma mị đúng chất Red Velvet. Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những MV có phần hình ảnh đẹp và đồng đều nhất của nhóm trong thời gian gần đây.

Irene một lần nữa gây chú ý với nhan sắc gần như không thay đổi sau hơn 12 năm hoạt động

Bên cạnh phần viusal như tiên tử của 5 thành viên, Surfin' Boy vẫn giữ màu sắc bí ẩn quen thuộc. Các thành viên lần lượt gặp gỡ những người đàn ông trên hòn đảo, nhưng câu chuyện nhanh chóng "bẻ lái" khi họ đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Trong đó, màn tương tác giữa Irene và một bạn diễn nam, từ cái chạm tay đến khoảnh khắc ôm nhau bên bờ biển, trở thành phân cảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhân vật này cuối cùng cũng không nằm ngoài mạch truyện đầy ẩn dụ của MV.

Bên cạnh phần viusal như tiên tử của 5 thành viên, Surfin' Boy vẫn giữ màu sắc bí ẩn quen thuộc

Cùng vớ ca khúc chủ đề, Velvet Summer còn mở rộng bức tranh mùa hè bằng nhiều màu sắc khác nhau. Hot Girls Cold Vibe mang nguồn năng lượng tự tin, Orchestra gợi cảm giác lãng mạn như một thước phim điện ảnh, Hula Hoop đậm chất hoài niệm tươi sáng, trong khi Hawaii, ca khúc khép lại album cũng do JOY viết lời, đem đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Toàn bộ mini album tạo nên một hành trình mùa hè vừa thanh lịch, vừa giàu cảm xúc, tiếp tục phát huy thế mạnh đã làm nên bản sắc riêng của Red Velvet trong nhiều năm qua.

. Sau hai năm vắng bóng, Red Velvet vẫn giữ vững "thương hiệu" mùa hè với concept tươi sáng pha bí ẩn, đồng thời chứng minh sức hút của visual cả nhóm sau hơn 12 năm hoạt động.

Ngay sau khi phát hành, MV Surfin' Boy cùng mini album Velvet Summer nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ trên nhiều nền tảng. Sau quãng nghỉ kéo dài hai năm, Red Velvet vẫn cho thấy khả năng giữ vững màu sắc đã làm nên thương hiệu của nhóm suốt hơn một thập kỷ, từ concept mùa hè pha chất bí ẩn đến phần hình ảnh được đầu tư và visual đồng đều của cả năm thành viên. Người hâm mộ kỳ vọng màn tái xuất này sẽ giúp Red Velvet tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, đồng thời mở ra một chặng hoạt động mới đầy khởi sắc trong năm 2026.

Ảnh: X