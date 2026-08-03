Tiêm kích Su-57D sẽ được trang bị 'tận răng'

Phiên bản Su-57 hai chỗ ngồi chưa thu hút đủ chú ý, khiến Nga hứa trang bị vũ khí "tận răng" cho máy bay này để đáp ứng nhu cầu từ người mua.

Nga đang rất muốn bán thêm máy bay chiến đấu Su-57D (Su-57 hai chỗ ngồi) ra thị trường thế giới, nhưng loại tiêm kích này cho đến nay chỉ có một khách hàng nước ngoài duy nhất là Algeria, khi họ chính thức tuyên bố hợp đồng mua sắm Su-57E (phiên bản một chỗ ngồi) vào năm ngoái.

Để phục vụ mục đích xuất khẩu khi triển vọng chưa rõ ràng, Rosoboronexport mới đây thông báo họ đã mở rộng đáng kể danh sách vũ khí có sẵn để bán kèm phiên bản xuất khẩu của dòng tiêm kích này.

Người Nga đang nói về một kho vũ khí chính xác "đáng gờm" - bao gồm tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, tên lửa tấn công mục tiêu trên mặt đất và trên biển, trong đó có cả tên lửa chống radar và bom dẫn đường chính xác.

Mặc dù phía Nga không tiết lộ tên cụ thể của các loại vũ khí sẽ được bán cùng với máy bay chiến đấu Su-57D, nhưng trước đó, chính Rosoboronexport đã nhấn mạnh kế hoạch bắt đầu quảng bá một loại tên lửa không đối không mới của Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật ra thị trường nước ngoài.

Đó chính là RVV-SDM, chủ yếu dành cho khách hàng mua Su-57, nhưng nếu cần thiết và tùy thuộc vào quá trình phát triển thêm, nó có thể được sử dụng trên các loại máy bay khác đang phục vụ trong Không quân Nga, hoặc thậm chí được tích hợp vào phi cơ do nước ngoài sản xuất.

Các chuyên gia quân sự cho rằng RVV-SDM có tầm phóng xa hơn, đặc tính khí động học được cải thiện và kênh tìm kiếm radar thụ động tích hợp.

Mẫu thử nghiệm tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57D của Nga.

Như vậy Nga vẫn chưa từ bỏ nỗ lực bán máy bay chiến đấu Su-57 của mình cho bên khác, và bước đi tiếp theo sẽ diễn ra trong bối cảnh họ vừa mất chiếc Su-57D hai chỗ ngồi duy nhất, khi nó trở thành đối tượng trong một chiến dịch tấn công mạng của các chuyên gia Ukraine, khiến phòng không Nga bắn nhầm chính quân mình.

Và điều này xảy ra chỉ vài tháng sau khi Liên bang Nga tiết lộ sự tồn tại của phiên bản cải tiến nói trên của chiếc máy bay chiến đấu thế hệ năm duy nhất của mình. Đây là thiệt hại lớn khi Nga từng gọi Su-57D là "lá bài tẩy" hấp dẫn đối với khách hàng xuất khẩu.