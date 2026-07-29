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Tiêm kích Rafale Ukraine có sẵn hệ thống NAMIB để kiểm soát bầy đàn UAV?

Quỳnh Như
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Không quân Ukraine dự kiến sẽ nhận tiêm kích Rafale từ Pháp vào năm 2027, máy bay nhiều khả năng sẽ có hệ thống NAMIB nhằm thử nghiệm thực chiến.

- Ảnh 1.

Đại diện của Dassault Aviation và Harmattan AI cho biết, tiêm kích Rafale F4 đã thực hiện thành công cuộc phối hợp đầu tiên với máy bay không người lái được trang bị hệ thống thông tin tình báo điện tử có tên NAMIB nhằm phát hiện vị trí phòng không đối phương.

Trong bài kiểm tra, tổ hợp NAMIB đã phát hiện một cách chính xác vị trí trạm radar thông thường của kẻ địch giả định từ cự ly lên tới vài chục km. Dữ liệu đã được phi công lái Rafale tiếp nhận và lập tức tiến hành một cuộc tấn công chính xác nhằm vào mục tiêu mô phỏng để phá hủy.

Hệ thống NAMIB là sản phẩm hợp tác phát triển giữa Dassault Aviation và Harmattan AI, các đặc tính kỹ chiến thuật của nó vẫn chưa được công khai vì lý do bảo mật.

Tuy nhiên, thông tin sơ bộ cho hay tổ hợp có thể cài vào nhiều loại máy bay không người lái, bao gồm cả loại 4 cánh quạt cất cánh thẳng đứng hoặc UAV cánh cố định.

Hệ thống này được tạo ra trong một khoảng thời gian khá ngắn khi quá trình phát triển bắt đầu vào tháng 1/2026, tức là chỉ mất khoảng 6 tháng rưỡi để hoàn thành.

Dự án nói trên là một phần quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai công ty Pháp với mục tiêu là tích hợp khả năng tự hành tiên tiến vào nền tảng tác chiến trên không thế hệ tiếp theo.

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Tiêm kích Rafale F4 có thể tương tác với máy bay không người lái hiệu quả nhờ hệ thống NAMIB.

Bên cạnh hệ thống NAMIB, khả năng điều khiển máy bay không người lái riêng lẻ bởi phi công lái tiêm kích Rafale cũng rất thú vị, đây là kết quả của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai công ty nói trên.

Đầu năm nay xuất hiện thông tin cho biết Dassault sẽ tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo chiến đấu từ Harmattan AI vào tiêm kích Rafale nhằm mục đích hiện đại hóa máy bay chiến đấu lên tiêu chuẩn F5.

Điều này thu hút sự quan tâm lớn từ phía Ukraine, bởi vì bất kỳ cơ hội nào để tăng cường sức mạnh cho tiêm kích Rafale, đặc biệt là theo hướng cải thiện khả năng chống lại phòng không đối phương đều rất quan trọng.

Cần nhấn mạnh, Ukraine dự kiến sẽ nhận được 16 máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên vào năm 2028 - 2029 khi hợp đồng mua bán đã chính thức được ký kết.

Hiện vẫn chưa rõ những chiếc máy bay mà Pháp giao cho Ukraine sẽ thuộc phiên bản nào, nhưng có khả năng chúng là biến thể Rafale F3R đã qua sử dụng, sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn F4 khi bàn giao, tức là đủ khả năng nhận tổ hợp NAMIB, đây là viễn cảnh khả thi bởi nhà sản xuất đang muốn có môi trường thực chiến.

Bên cạnh tiêm kích Rafale, Pháp còn cam kết chuyển giao công nghệ để Ukraine tự sản xuất tên lửa hành trình Scalp-EG và bom lượn tầm xa ASSM Hammer.

Theo Defense Watch
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Tags

tiêm kích Rafale

Ukraine

UAV

vũ khí

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