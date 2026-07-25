Tiêm kích F-16 Romania bắn hạ UAV xâm nhập không phận

Romania xác nhận một tiêm kích F-16 đã bắn hạ UAV xâm nhập không phận, trong bối cảnh nước này liên tiếp ghi nhận các vụ việc tương tự.

Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết một tiêm kích F-16 của nước này đã bắn hạ một UAV sau khi thiết bị bay này xâm nhập không phận Romania. Đến nay, chưa có bên nào bị quy trách nhiệm về vụ việc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Dan cho biết UAV bị đánh chặn vào khoảng 11 giờ ngày 24/7 và một cuộc điều tra đã được triển khai.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết radar đã phát hiện UAV trên Biển Đen vào sáng cùng ngày và theo dõi hành trình của thiết bị này khi di chuyển theo hướng Tây về phía cảng Sulina.

Theo bộ này, UAV bị đánh chặn trên một khu vực "không có người ở" gần Padina, cách thủ đô Bucharest khoảng 90km về phía Đông Bắc, trước khi bị phá hủy bằng một tên lửa đối không.

Đây là vụ việc thứ 3 thuộc loại này xảy ra tại Romania trong 2 tháng qua.

Ngày 5/6, một UAV hải quân của Ukraine phát nổ gần một kho cảng dầu tại Constanta - cảng lớn nhất của Romania trên Biển Đen - trong khi ba UAV khác phát nổ ngoài khơi.

Các UAV này do hải quân Ukraine vận hành. Phía Ukraine cho biết đã mất quyền kiểm soát các thiết bị.

Trước đó, ngày 29/5, một UAV mang theo thuốc nổ đã rơi xuống một tòa chung cư tại thành phố Galati, cách biên giới Ukraine khoảng 20km.

Giới chức Bucharest xác định đây là UAV cảm tử Geran-2 của Nga, đồng thời cho rằng thiết bị có thể đã bị hệ thống phòng không Ukraine đánh trúng và bay chệch hướng.

Theo bài viết, phản ứng của Tổng thống Nicusor Dan đối với 2 vụ việc nói trên có sự khác biệt rõ rệt.

Sau vụ UAV hải quân Ukraine xâm nhập cảng chính của Romania và các UAV khác phát nổ ngoài khơi Constanta, ông Dan không đưa ra bất kỳ khiếu nại chính thức nào. Ông mô tả đây là hệ quả đáng tiếc của "chiến dịch quân sự do Ukraine tiến hành nhằm chống lại hành động gây hấn của Nga".

Trong khi đó, sau vụ UAV rơi xuống tòa chung cư ở Galati, ông Dan đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Constanta và tìm cách kích hoạt Điều 4 của NATO. Điều khoản này được áp dụng khi một quốc gia thành viên cho rằng "toàn vẹn lãnh thổ hoặc an ninh" của mình đang bị đe dọa.

Ông Dan cũng tuyên bố sẽ "đẩy nhanh hợp tác Romania - Ukraine trong đồng sản xuất UAV" và tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Về phần mình, Nga cho rằng UAV Geran mang lượng thuốc nổ lớn hơn nhiều so với chiếc UAV đã đâm vào tòa chung cư ở Galati và một chiếc Geran bị bắn trúng sẽ không thể bay quãng đường từ các vị trí phòng không của Ukraine đến Galati.

Mỹ cho rằng vụ việc đã được Romania sử dụng để biện minh cho các kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, như đóng cửa lãnh sự quán Nga và tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.