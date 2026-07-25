HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiêm kích F-16 Romania bắn hạ UAV xâm nhập không phận

Hải Yến
|

 Romania xác nhận một tiêm kích F-16 đã bắn hạ UAV xâm nhập không phận, trong bối cảnh nước này liên tiếp ghi nhận các vụ việc tương tự.

Tiêm kích F - 16 Romania bắn hạ UAV xâm nhập không phận năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết một tiêm kích F-16 của nước này đã bắn hạ một UAV sau khi thiết bị bay này xâm nhập không phận Romania. Đến nay, chưa có bên nào bị quy trách nhiệm về vụ việc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Dan cho biết UAV bị đánh chặn vào khoảng 11 giờ ngày 24/7 và một cuộc điều tra đã được triển khai.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết radar đã phát hiện UAV trên Biển Đen vào sáng cùng ngày và theo dõi hành trình của thiết bị này khi di chuyển theo hướng Tây về phía cảng Sulina.

Theo bộ này, UAV bị đánh chặn trên một khu vực "không có người ở" gần Padina, cách thủ đô Bucharest khoảng 90km về phía Đông Bắc, trước khi bị phá hủy bằng một tên lửa đối không.

Đây là vụ việc thứ 3 thuộc loại này xảy ra tại Romania trong 2 tháng qua.

Ngày 5/6, một UAV hải quân của Ukraine phát nổ gần một kho cảng dầu tại Constanta - cảng lớn nhất của Romania trên Biển Đen - trong khi ba UAV khác phát nổ ngoài khơi.

Các UAV này do hải quân Ukraine vận hành. Phía Ukraine cho biết đã mất quyền kiểm soát các thiết bị.

Trước đó, ngày 29/5, một UAV mang theo thuốc nổ đã rơi xuống một tòa chung cư tại thành phố Galati, cách biên giới Ukraine khoảng 20km.

Giới chức Bucharest xác định đây là UAV cảm tử Geran-2 của Nga, đồng thời cho rằng thiết bị có thể đã bị hệ thống phòng không Ukraine đánh trúng và bay chệch hướng.

Theo bài viết, phản ứng của Tổng thống Nicusor Dan đối với 2 vụ việc nói trên có sự khác biệt rõ rệt.

Sau vụ UAV hải quân Ukraine xâm nhập cảng chính của Romania và các UAV khác phát nổ ngoài khơi Constanta, ông Dan không đưa ra bất kỳ khiếu nại chính thức nào. Ông mô tả đây là hệ quả đáng tiếc của "chiến dịch quân sự do Ukraine tiến hành nhằm chống lại hành động gây hấn của Nga".

Trong khi đó, sau vụ UAV rơi xuống tòa chung cư ở Galati, ông Dan đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Constanta và tìm cách kích hoạt Điều 4 của NATO. Điều khoản này được áp dụng khi một quốc gia thành viên cho rằng "toàn vẹn lãnh thổ hoặc an ninh" của mình đang bị đe dọa.

Ông Dan cũng tuyên bố sẽ "đẩy nhanh hợp tác Romania - Ukraine trong đồng sản xuất UAV" và tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Về phần mình, Nga cho rằng UAV Geran mang lượng thuốc nổ lớn hơn nhiều so với chiếc UAV đã đâm vào tòa chung cư ở Galati và một chiếc Geran bị bắn trúng sẽ không thể bay quãng đường từ các vị trí phòng không của Ukraine đến Galati.

Mỹ cho rằng vụ việc đã được Romania sử dụng để biện minh cho các kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, như đóng cửa lãnh sự quán Nga và tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo RT
Triều Tiên có mẫu điện thoại gây sốc vì "hàng nhái mà còn ngon hơn cả hàng thật": RAM lớn hơn, camera cũng hơn
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Triều Tiên

RT

Constanta

Galati

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại