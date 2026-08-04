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Thủy Tiên đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu DHC

Dương Ngọc
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Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên 3/8, ước tính Thủy Tiên cần chi khoảng 10 tỷ đồng để hoàn tất sở hữu.

Thủy Tiên đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu DHC - Ảnh 1.

CTCP Đông Hải Bến Tre (mã: DHC) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới người nội bộ.

Cụ thể, bà Lê Thủy Tiên đăng ký mua 300 nghìn cổ phiếu DHC với mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch được tiến hành từ ngày 05/08-03/09. Nếu thành công, bà Tiên sẽ nâng sở hữu lên 0,28% vốn, tương đương 300 nghìn cổ phiếu DHC. Trước giao dịch, bà Tiên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phần nào.

Bà Lê Thủy Tiên là con gái của ông Lê Bá Phương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đang sở hữu gần 11,7 triệu cp, tương ứng hơn 11% vốn.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO) được thành lập từ năm 1994, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại mặt hàng giấy công nghiệp và bao bì carton.

Động thái lần đầu gia tăng sở hữu của người thân lãnh đạo DHC diễn ra sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với nhiều con số tích cực.

Cụ thể, trong quý 2/2026, doanh thu thuần của DHC đạt 1.046 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng vọt lên 264 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh, DHC báo lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng trưởng gàn 115% cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm, DHC ghi nhận doanh thu thuần 2.013 tỷ đồng và lãi sau thuế 315 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 98% so với cùng kỳ 2025.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DHC chốt phiên 3/8 với mức tăng mạnh hơn 5%, thị giá nhờ đó leo lên 34.600 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, ước tinh Thủy Tiên sẽ cần chi khoảng 10 tỷ đồng để hoàn tất sở hữu.

Thủy Tiên đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu DHC - Ảnh 2.
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Tags

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Thủy Tiên

Lê Thủy Tiên

cổ phiếu

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