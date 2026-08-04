Ai vừa tung hàng trăm tỷ "bắt đáy" PNJ?

Sau khi xuyên thủng đáy gần 6 năm vào cuối tháng 7, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng kịch trần trong phiên đầu tháng 8.

Cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận khởi đầu tháng 8 đầy tích cực. Đóng cửa phiên 3/8, thị giá PNJ tăng hết biên độ lên 33.100 đồng/cổ phiếu, với hơn 8 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Đà tăng đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp trở lại sát mốc 17.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô này vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi biến cố liên quan hoạt động kinh doanh kim cương xảy ra. Cổ phiếu PNJ từng đóng cửa ở mức 63.100 đồng vào ngày 2/7, đồng nghĩa thị giá hiện vẫn thấp hơn gần một nửa so với thời điểm đầu tháng trước.

Một trong những lực đỡ đáng chú ý trong phiên 3/8 đến từ dòng vốn ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 82 tỷ đồng cổ phiếu PNJ, đưa mã này vào nhóm được giải ngân mạnh nhất trên thị trường.

Đây đồng thời là phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp của khối ngoại tại PNJ, với tổng giá trị đạt khoảng 335 tỷ đồng . Diễn biến cho thấy dòng vốn ngoại đang có sự đảo chiều rõ rệt sau giai đoạn liên tục bán ra khi cổ phiếu lao dốc.

Mới đây, PNJ đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với những con số trái chiều. Trong quý 2, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 8.484 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 4%, còn 1.563 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ khoảng 21,5% xuống 18,4%.

Đáng chú ý, PNJ báo lỗ sau thuế gần 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 437 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai doanh nghiệp ghi nhận một quý thua lỗ kể từ khi công bố thông tin tài chính.

Nguyên nhân chính đến từ khoản dự phòng tổn thất 865,5 tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm kim cương. Sau ngày 30/6, tâm lý người tiêu dùng biến động khiến nhu cầu bán lại trang sức kim cương và kim cương rời cho PNJ tăng mạnh. Từ đầu tháng 7 đến thời điểm phát hành báo cáo, giá trị hàng mua lại được doanh nghiệp ước tính tương đương 237% doanh thu phát sinh trong cùng giai đoạn.

Dù báo lỗ trong quý 2, kết quả tích cực của quý đầu năm vẫn giúp PNJ duy trì lợi nhuận trong nửa đầu năm. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đạt khoảng 25.729 tỷ đồng doanh thu và 1.185 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng 49% và 6% so với cùng kỳ.

PNJ cho biết đã chủ động cân đối nguồn vốn và duy trì các nguồn lực tài chính cần thiết để đáp ứng nghĩa vụ với khách hàng. Ban điều hành đánh giá sự kiện mua lại kim cương không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục, nhưng có thể tiếp tục tác động tới kết quả kinh doanh quý 3 và nửa cuối năm 2026.