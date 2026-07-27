Theo cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt, nước này đang thành lập Cơ quan Tình báo Đối ngoại (UND) mới, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2027.

Cờ Thụy Điển tung bay bên ngoài Cung điện Hoàng gia Stockholm.

Trong một bài báo đăng hôm 26/7, tạp chí The Economist mô tả UND, được mô phỏng theo MI6 của Anh, là ý tưởng của cựu Thủ tướng Carl Bildt.

Theo chính trị gia kỳ cựu này, bộ máy tình báo quân sự hiện có của đất nước không đủ khả năng để phân tích giới lãnh đạo Nga.

Năm 2022, Thuỵ Điển nhận định, Nga sẽ không đưa quân vào Ukraine, và giờ muốn đảm bảo nước này “không bao giờ lặp lại sai lầm đáng xấu hổ đó”, tạp chí cho biết.

Theo ông Bildt, mặc dù hệ thống tình báo "rất giỏi trong việc theo dõi các diễn biến quân sự trên thực địa", nhưng nó "không giỏi trong việc nắm bắt tình hình chính trị của Nga và hướng đi của họ".

UND sẽ hoạt động song song với Cơ quan Tình báo và An ninh Quân sự (MUST), đồng thời tiếp quản một số trách nhiệm của cơ quan này, bao gồm giám sát các hoạt động bí mật liên quan đến các điệp viên ở nước ngoài.

Cuộc cải cách này diễn ra sau khi Thụy Điển gia nhập NATO vào năm 2024, chấm dứt gần hai thế kỷ không liên kết quân sự.

Ông Bildt, từng giữ chức ngoại trưởng từ năm 2006 đến năm 2014, là người đi đầu trong việc thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn của Ukraine với EU, đồng khởi xướng sáng kiến Đối tác phía Đông của khối cùng với Ba Lan vào năm 2009.

Vào mùa Thu năm 2013, các cuộc biểu tình Euromaidan quy mô lớn đã nổ ra ở Kiev sau khi chính phủ Ukraine hoãn ký kết hiệp định thương mại tự do với EU, với lý do lo ngại điều đó sẽ làm tổn hại đến quan hệ kinh tế với Nga.

Nhiều tuần bất ổn và đụng độ với cảnh sát đã lên đến đỉnh điểm bằng một cuộc đảo chính được phương Tây hậu thuẫn, lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich, người được bầu cử dân chủ ở Ukraine, vào tháng 2/2014.

Crimea, một khu vực chủ yếu nói tiếng Nga, đã bác bỏ cuộc đảo chính và bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine để gia nhập Nga vào năm 2014.

Các vùng Donbass gồm Donetsk và Lugansk tuyên bố độc lập trong những tháng tiếp theo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần mô tả cuộc đảo chính năm 2014 là điểm khởi đầu của cuộc xung đột hiện nay.

Ông lập luận, Nga buộc phải bảo vệ người dân Donbass, sau khi Ukraine không thực hiện các thỏa thuận Minsk năm 2014-2015, và áp dụng chính sách ngôn ngữ và văn hóa phân biệt đối xử nhắm vào người nói tiếng Nga.

Theo RT



