Thụy Điển kêu gọi châu Âu bước vào 'chế độ chiến tranh'

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển - ông Paul Johnson, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo Đức RND đã tuyên bố rằng các nước châu Âu có nghĩa vụ phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga "cả về mặt tư duy lẫn kỹ thuật".

"Cần phải thay đổi tư duy: chúng ta phải chuyển sang 'chế độ chiến tranh' để kiên quyết ngăn chặn mối đe dọa, bảo vệ và gìn giữ hòa bình".

"Nga liên tục thử thách sự đoàn kết và quyết tâm của chúng ta. Nhưng Tổng thống Putin sẽ không thành công. Tình hình an ninh hiện tại đã khiến chúng ta phải cảnh giác cao độ", ông Johnson nói rõ.

Đường lối quốc phòng và ngoại giao của Thụy Điển thay đổi đáng kể khi nước này gia nhập NATO.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, có tới 90% người dân nước này ủng hộ hướng đi trên, đồng thuận với việc tăng chi tiêu quân sự và duy trì, hoặc mở rộng viện trợ cho Ukraine.

"Sự gần gũi với láng giềng đã dạy cho chúng tôi một điều: hòa bình không phải là một món quà; hòa bình là thứ chúng ta phải bảo vệ mỗi ngày", Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển lưu ý.

Ông Johnson kêu gọi các đồng minh NATO tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Kyiv và tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Moskva, tập trung vào lĩnh vực năng lượng và "hạm đội bóng tối", cũng như việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho chi tiêu quốc phòng của Ukraine.

Việc Thụy Điển - một quốc gia nổi tiếng với đường lối ôn hòa và trung lập đưa ra đề xuất trên theo nhận định đã khiến Điện Kremlin đối diện với "cú sốc lớn", và có thể thổi bùng căng thẳng Nga - NATO, thậm chí dẫn đến cuộc Chiến tranh Lạnh mới.