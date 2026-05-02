HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thường xuyên uống cà phê vào thời điểm này, đừng trách vì sao cơ thể luôn thiếu sắt

Lam Chi |

Thường xuyên uống cà phê vào thời điểm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch mà còn có thể khiến cơ thể thiếu sắt nghiêm trọng.

Cà phê là thức uống quen thuộc trong đời sống hằng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thời điểm uống cà phê có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là việc hấp thu các dưỡng chất quan trọng như sắt. Theo bác sĩ Nakajima Yumi, một chuyên gia y tế nổi tiếng tại Nhật Bản, việc uống cà phê ngay trước hoặc sau bữa ăn có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm, gây ra những hậu quả lâu dài về sức khỏe.

Tại sao cà phê có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể?

Thường xuyên uống cà phê vào thời điểm này, đừng trách vì sao cơ thể luôn thiếu sắt - Ảnh 1.

Thời điểm uống cà phê có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là việc hấp thu các dưỡng chất quan trọng như sắt.

Bác sĩ Nakajima Yumi chia sẻ rằng cà phê chứa thành phần tanin, một polyphenol có tính chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Mặc dù tanin có lợi trong việc ngăn ngừa các bệnh mạn tính và bảo vệ da, nhưng nó lại có thể liên kết với sắt trong thực phẩm, làm giảm khả năng cơ thể hấp thụ khoáng chất này. Khi sắt không được hấp thu, nó sẽ bị đào thải ra ngoài cơ thể, dẫn đến nguy cơ thiếu sắt, đặc biệt là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, những người thường xuyên mất sắt qua kỳ kinh nguyệt.

Các triệu chứng thiếu sắt thường gặp bao gồm:

  • Đau đầu
  • Mệt mỏi
  • Nhịp tim không đều

Bác sĩ Nakajima Yumi nhấn mạnh rằng những người thường uống cà phê ngay trước hoặc sau bữa ăn có thể đối mặt với những vấn đề sức khỏe này nếu không chú ý điều chỉnh thói quen.

3 lời khuyên giúp giảm thiểu tác hại của cà phê

Thường xuyên uống cà phê vào thời điểm này, đừng trách vì sao cơ thể luôn thiếu sắt - Ảnh 2.

Cà phê.

Để giảm thiểu tác hại của cà phê đối với sự hấp thu sắt, bác sĩ Nakajima Yumi đưa ra ba lời khuyên:

  • Tránh uống cà phê ngay trước hoặc sau bữa ăn: Hãy uống cà phê giữa các bữa ăn, không nên uống ngay sau hoặc trước bữa ăn để tránh làm giảm khả năng hấp thụ sắt.
  • Chọn cà phê rang đậm: Cà phê rang đậm có thời gian rang lâu hơn, nên lượng tanin trong cà phê thường thấp hơn, giúp giảm thiểu tác hại lên cơ thể.
  • Lựa chọn cà phê ít caffeine hoặc không caffeine: Những loại cà phê này có thể giảm thiểu tác động của caffeine lên cơ thể, đồng thời vẫn giúp hạn chế lượng tanin ảnh hưởng đến sự hấp thụ sắt.

Với những thay đổi nhỏ trong thói quen uống cà phê, cơ thể bạn có thể dễ dàng hấp thụ sắt và giảm thiểu nguy cơ thiếu sắt, từ đó duy trì sức khỏe tốt hơn.

Nguồn: China Times

Tags

Nhật Bản

cà phê

Tin ngắn

thói quen xấu

uống cà phê

thiếu sắt

Thói xấu hại thân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại