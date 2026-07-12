HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thủ tướng Slovakia: Nhiều người trong NATO muốn đối thoại với Nga

Hoàng Vân
|

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, nhiều người tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đã bày tỏ quan tâm đến việc đối thoại với Nga.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

"Đối với tôi, điều vô cùng quan trọng là nhiều nước NATO đã thể hiện sự quan tâm đến việc cần thiết phải đối thoại với Nga, điều tôi hoan nghênh và luôn ủng hộ", Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói trong bài phát biểu video được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của ông hôm 11/7.

"Slovakia ủng hộ hợp tác và đối thoại. Chúng tôi phản đối chiến tranh", người đứng đầu chính phủ Slovakia nhấn mạnh thêm.

Ông Fico nhắc lại, Slovakia sẽ không tham gia vào dự án của NATO nhằm cung cấp 70 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7.

Tuyên bố cuối cùng là bản ngắn gọn nhất trong ít nhất một phần tư thế kỷ.

Các nước NATO nhất trí phân bổ 70 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2026 và cam kết duy trì mức hỗ trợ tương tự vào năm 2027.

Tuy nhiên, cam kết kết nạp Ukraine vào liên minh đã bị bỏ qua.

Theo TASS
Ông Trump bất ngờ đổi Air Force One giữa chuyến công du; bộ phát đáp bị tắt: Truyền thông Mỹ đặt câu hỏi
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

NATO

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Slovakia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại