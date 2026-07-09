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Thử thành công laser khiến UAV 'mù mắt' từ khoảng cách 100m

Hải Yến
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Một công nghệ laser phi sát thương vừa hoàn thành thử nghiệm với kết quả đáng chú ý, mở ra hướng đối phó mới trước mối đe dọa từ UAV.

Công nghệ laser phi sát thương gây lóa UAV từ khoảng cách 100m trong năm 2026 - Ảnh 1.

Công ty Nuburu của Mỹ đã đưa công nghệ laser gây lóa vào giai đoạn thử nghiệm như một lựa chọn phi sát thương mới cho các nhiệm vụ chống thiết bị bay không người lái (C-UAS).

Các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại cơ sở của công ty Tekne S.p.A. của Italy nhằm đánh giá khả năng của hệ thống laser trong việc gây nhiễu các cảm biến quang - điện tử trên UAV và làm suy giảm khả năng thu thập dữ liệu hình ảnh của chúng.

Trong một kịch bản thử nghiệm, một UAV được giao nhiệm vụ xác định vị trí của một người vận hành. Tuy nhiên, người này có thể di chuyển đến khoảng cách 20m so với UAV mà không bị phát hiện.

Một thử nghiệm khác sử dụng hai UAV để đánh giá cả chế độ laser sóng liên tục và laser xung, trong khi công suất phát vẫn được duy trì trong giới hạn an toàn tiêu chuẩn.

Các đợt đánh giá tiếp theo đã nâng công suất laser lên mức cao gấp 5 lần giới hạn theo quy định nhằm xác định hiệu suất tối đa của hệ thống.

Công nghệ laser phi sát thương gây lóa UAV từ khoảng cách 100m trong năm 2026 - Ảnh 2.

Ở khoảng cách lên tới 100m, hệ thống laser gây lóa được cho là đã liên tục làm gián đoạn hoạt động của các cảm biến trên UAV trong mọi cấu hình thử nghiệm.

"Về mặt kỹ thuật, chiến dịch thử nghiệm đã xác nhận khả năng vô hiệu hóa cảm biến trên nhiều cấu hình thiết bị bay không người lái khác nhau trong điều kiện được kiểm soát", Giám đốc điều hành Nuburu Dario Barisoni cho biết.

Ông nói thêm: "Bước tiếp theo là tập trung vào công tác kỹ thuật, gồm tối ưu cấu hình, rà soát an toàn, mô hình hóa tầm hoạt động, tích hợp lên các nền tảng và xây dựng quy trình đánh giá lặp lại đối với các gói nhiệm vụ phòng thủ quang học cả ban ngày lẫn ban đêm."

Dữ liệu thu được từ các cuộc thử nghiệm sẽ được sử dụng để phát triển các thiết kế laser gây lóa trong tương lai, trong đó có một hệ thống kết hợp laser màu xanh lá, xanh dương và hồng ngoại trên cùng một nền tảng.

Nuburu cho biết công nghệ này cũng có thể được tích hợp lên các nền tảng chiến thuật và các hệ thống nhiệm vụ tương lai của Tekne theo Kế hoạch Quốc phòng Italy của Nuburu, nhằm cung cấp khả năng bảo vệ cả ban ngày và ban đêm trong các môi trường tác chiến trên bộ, trên biển và tại các địa điểm cố định.

Sau các cuộc thử nghiệm, hai công ty đã thành lập một nhóm kỹ thuật chung để tiếp tục hoàn thiện thiết kế của hệ thống và chuẩn bị cho các chiến dịch đánh giá tiếp theo.

Theo NextGen Defense
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Tags

UAV

quân sự

công nghệ laser

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