Thu giữ 1500 chiếc bánh Trung thu "3 không" tại Hà Nội, giá rẻ chỉ 2.000 – 3.000 đồng/chiếc: Không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số cửa hàng trên địa bàn phường Hồng Hà và Hoàn Kiếm. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 1.500 chiếc bánh nướng Trung thu là hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm định an toàn thực phẩm. Số bánh giá rẻ chỉ 2.000 – 3.000 đồng/chiếc.

Ông Lý Trần Hợp, Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết: “Các đối tượng nhập hàng với giá 2.000 – 3.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán ra 6.000 – 7.000 đồng. Họ trà trộn bánh không rõ nguồn gốc vào lô hàng bánh kẹo có hóa đơn, chứng từ, chứ không bày bán công khai”, Đài PT&TH Hà Nội đưa tin.

Bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, giá chỉ 2000 đồng/chiếc

Càng gần Tết Trung thu, thị trường càng xuất hiện nhiều loại bánh trôi nổi, bày bán trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh. Đáng lo ngại, không ít sản phẩm thuộc diện “3 không”: không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng, với giá dao động từ 15.000 – 250.000 đồng/chiếc.

Ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24, nhấn mạnh: “Hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ đầy đủ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng chất lượng và sức khỏe người tiêu dùng”.

Hiện công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bánh Trung thu đang được đẩy mạnh, tập trung vào chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào và sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Lực lượng chức năng tạm giữ 600 chiếc bánh trung thu nhập lậu

Ở diễn biến khác, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24 – Chi cục QLTT Hà Nội (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố) vừa phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng hóa tại số nhà 19, ngõ 101, Chùa Tổng, xã An Khánh, Hà Nội, thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Bảo Châu do ông Nguyễn Công Chung làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chung không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty tại địa chỉ trên. Đáng chú ý, đoàn kiểm tra còn phát hiện số lượng lớn thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tang vật vi phạm gồm 600 chiếc bánh trung thu loại 500 gram/chiếc, có nhãn mác nước ngoài, nhưng không kèm hóa đơn, chứng từ. Theo quy định hiện hành, đây là hàng hóa nhập lậu, Thương hiệu & Công luận đưa tin.

Qua kiểm tra, giá niêm yết tại cơ sở là 40.000 đồng/chiếc, tổng trị giá lô hàng vi phạm là 24 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đề xuất lãnh đạo Đội QLTT số 24 ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cận cảnh bánh Trung thu không nhãn mác

Theo dự kiến, mức phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Công Chung là 57 triệu đồng cho hai hành vi: (1) Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, với trị giá 24 triệu đồng; (2) Kinh doanh tại địa điểm không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đại diện Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, vụ việc là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là đối với mặt hàng thực phẩm trong dịp cao điểm lễ, Tết. Các sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo: người dân cần mua bánh tại cơ sở có địa chỉ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu kinh doanh thực phẩm; sản phẩm phải ghi đầy đủ tên, địa chỉ nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, ngày sản xuất, hạn dùng và còn thời hạn sử dụng. Người tiêu dùng không nên ham rẻ chọn mua bánh trôi nổi, nhập lậu, hết hạn để tránh rủi ro cho sức khỏe.