Bộ Y tế cảnh báo khẩn

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả: thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, báo VnExpress đưa tin.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Bộ Y tế nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.

Ngày 16/9, đại diện Cục Quản lý Dược cho biết công ty Novartis Việt Nam ghi nhận 4 phản hồi từ người dùng về các sản phẩm nhỏ mắt bị nghi làm giả, gồm Tobrex, Maxitrol và TobraDex.

Qua xác minh, lô Tobrex 5 ml số VEE90A được xác nhận là giả. Ba lô khác gồm Tobrex 5 ml (lô VEE98C), Maxitrol 5 ml (lô VFD09A) và TobraDex 5 ml (lô VHN07A) cũng bị nghi ngờ giả mạo.

Các sản phẩm này đều được phát hiện lưu hành bên ngoài hệ thống phân phối chính thức của công ty, được bán rộng rãi trên thị trường.

Trường hợp thứ hai là thuốc ngủ liều cao Lexomil 6 mg, có chủ sở hữu là Công ty Cheplapharm Arzneimottel GmbH. Công an TP HCM đã thu giữ lô thuốc số F3193F01, hạn dùng tháng 12/2027 và được nhà sản xuất xác nhận là hàng giả.

Lô hàng này vốn được sản xuất để lưu hành tại thị trường Pháp, không nhập khẩu vào Việt Nam. Hiện thuốc Lexomil 6 mg cũng chưa có số đăng ký lưu hành trong nước, do đó mọi hoạt động buôn bán, sử dụng sản phẩm này đều là trái phép.

Cảnh báo thứ ba liên quan tới thuốc Aclasta (chứa acid zoledronic), dùng trong điều trị loãng xương. Một nhà thuốc tại Kiên Giang đã phản ánh về sản phẩm ghi ngày sản xuất tháng 8/2024, hạn dùng tháng 7/2027.

Công ty đăng ký khẳng định lô thuốc này không phải do đơn vị nhập khẩu chính ngạch và bao bì có điểm bất thường. Cụ thể, thuốc Aclasta chính hãng sản xuất từ sau tháng 5/2024 đã thay logo Novartis bằng logo Sandoz. Vì vậy, các sản phẩm sản xuất sau thời điểm này nhưng vẫn mang logo cũ bị nghi là giả.

Sản phẩm nghi là giả. (Ảnh: Cục Quản lý Dược)

Trước tình hình này, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo tới bệnh viện, nhà thuốc và người dân không buôn bán, sử dụng các loại thuốc trên. Các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương kiểm tra, giám sát và truy tìm nguồn gốc sản phẩm vi phạm.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì, đối chiếu với dữ liệu thuốc đã được cấp phép trên cổng thông tin của Cục Dược. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Không chỉ thuốc, lực lượng chức năng mới đây còn phát hiện thêm 6 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Công ty TNHH sản xuất và thương mại mỹ phẩm Đăng Dương buộc phải thu hồi 5 dòng sản phẩm gồm kem ngừa nám cao cấp, kem dưỡng trắng tái tạo da, kem dưỡng trắng phục hồi da, kem dưỡng trắng ngừa lão hóa và kem nám tàn nhang đồi mồi. Tất cả đều có thành phần công thức không trùng khớp với hồ sơ công bố. Theo ZNews, doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành tiêu hủy, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 15/9.