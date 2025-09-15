Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho nam hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Hôm qua (14/09), đài RT của Nga đăng tải một đoạn clip trên mạng xã hội X (trước là Twitter) cho thấy Bộ trưởng Y tế Nga, ông Mikhail Murashko, cấp cứu cho một nam hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam.

Cụ thể, RT cho biết: “Bộ trưởng Y tế Nga đã cứu một người đàn ông trên không trung. Một người đàn ông Nga lên cơn tăng huyết áp trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội. Bộ trưởng Mikhail Murashko đã hành động ngay lập tức và ổn định tình trạng của ông trong vòng một giờ.”

Bộ trưởng Y tế Nga, ông Mikhail Murashko, cấp cứu cho một nam hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam. (Ảnh: RT)

Theo báo Tuổi trẻ, một tài khoản có dấu tích xanh RussiaNews gọi ông Murashko là "người hùng trên bầu trời".

Theo một số nguồn tin, nam hành khách là người Nga, 50 tuổi, bị tăng huyết áp vào giờ thứ ba của chuyến bay. Phi hành đoàn Việt Nam đã gọi cấp cứu và ông Murashko, người cũng trên chuyến bay này, đã nhanh chóng hành động.

Trong vòng một giờ, ông đã ổn định tình hình cho hành khách bằng các biện pháp chăm sóc y tế trên máy bay, đảm bảo nam hành khách đến Hà Nội an toàn.

Cơn tăng huyết áp là một tình trạng cấp cứu, khi đó huyết áp đột ngột tăng nhanh trên 180/120mmHg. Bệnh lý này được chia làm hai loại: Tăng huyết áp khẩn trương và Tăng huyết áp cấp cứu. Cơn tăng huyết áp có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko (58 tuổi) là bác sĩ, chính trị gia người Nga, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga kể từ tháng 1 năm 2020.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Murashko có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 12 đến 14/9. Trong thành phần đoàn có lãnh đạo một số trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia, lãnh đạo các công ty dược phẩm và thiết bị y tế, cùng đại diện Bộ Công thương Liên bang Nga.

Hôm 12/9, ông Murashko đã cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế và Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga.