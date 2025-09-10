Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngất xỉu khi đang lên sóng trực tiếp: Lý do được tiết lộ

Sự việc xảy ra khi bà Lann, 48 tuổi, cùng với các quan chức chính phủ khác, trong đó có Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, đang trả lời câu hỏi từ giới báo chí. Theo đoạn video từ SESVT được CBS News chia sẻ, bà Lann từ từ ngã về phía trước khi đang lắng nghe một quan chức khác phát biểu trong phòng.

Khi bất tỉnh, bà Lann ngã về phía trước và kéo theo cả bục phát biểu bằng kính trong suốt. Các chính trị gia khác cùng một số nhà báo đã nhanh chóng đến hỗ trợ bà, tạp chí People đưa tin.

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngất xỉu khi đang lên sóng trực tiếp

Sau đó, lực lượng an ninh chính phủ đã hỗ trợ tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển, và bà đã có thể quay lại cuộc họp báo. Khi trở lại, bà cho biết mình ngất do "tụt đường huyết," theo SVT.

"Đây rõ ràng không phải là một ngày thứ Ba bình thường, và đây là điều có thể xảy ra khi bạn bị tụt đường huyết," bà nói.

Sau đó, bà Lann rời khỏi phòng, nhưng đã quay lại chỉ vài phút sau.

Hiện chưa có thông tin chính thức liệu bà Lann – người có vẻ như không bị thương nghiêm trọng – có được chăm sóc y tế hay không.

Cú ngã của bà xảy ra đúng vào ngày đầu tiên bà nhận chức Bộ trưởng Y tế Thụy Điển. Trước đó một ngày, vào ngày 8 tháng 9, người tiền nhiệm của bà, Acko Ankarberg Johansson, đã từ chức.

Trước khi đảm nhận vai trò mới, bà Lann từng là ủy viên hội đồng thành phố Gothenburg từ năm 2019. Bà là thành viên của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo. Theo trang LinkedIn của bà, bà có bằng thạc sĩ về nghiên cứu hòa bình & phát triển và khoa học chính trị.

Bà cũng từng làm Phó giám đốc Văn phòng Nội các và tham gia cuộc điều tra về trách nhiệm trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.



