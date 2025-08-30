Khoảnh khắc nữ chủ shop đột quỵ khi đang bán hàng và bài học rút ra cho tất cả mọi người

Alexandra Gomez Peña từng được mệnh danh là hình mẫu của một người khỏe mạnh.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào một buổi chiều lạnh giá mùa đông năm ngoái, khi người phụ nữ 48 tuổi bỗng trở thành một trong gần 795.000 người Mỹ bị đột quỵ mỗi năm.

Và tất cả đã được camera ghi lại.

“Cuộc đời bạn có thể rẽ sang hai hướng tại thời điểm đó,” bác sĩ phẫu thuật của cô, Tiến sĩ, bác sĩ Yafell Serulle, chia sẻ với The New York Post. “Hoặc bạn bị liệt suốt đời và phải sống trong viện dưỡng lão ở tuổi 48, hoặc bạn có thể trở lại cuộc sống bình thường.”

Từ phòng tập đến phòng cấp cứu

Ngày 10 tháng 12 năm 2024 bắt đầu như bao ngày khác với Gomez Peña, một chủ shop ở Ossining, New York, Mỹ. Cô đến phòng gym cùng con gái để tập luyện 90 phút, rồi về nhà ăn sáng và tắm.

“Tôi luôn chăm sóc bản thân, tập thể dục thường xuyên và là một người phụ nữ khỏe mạnh,” cô nói, thêm rằng cô không uống rượu hay hút thuốc.

Alexandra Gomez Peña (trái) thường xuyên tập gym cùng con gái.

Sau khi tập, cô cảm thấy đau đầu âm ỉ. Gomez Peña đi tắm, chợp mắt một lát, và hy vọng cơn đau sẽ qua trước khi mở cửa hàng buổi chiều.

Nhưng vào buổi chiều hôm đó, khi đang giúp khách hàng, cô bất ngờ cảm thấy lạ.

“Bạn biết cái cảm giác sau khi uống một hai ly rượu, đầu hơi lâng lâng? Tôi đã cảm thấy như vậy,” Gomez Peña nhớ lại.

Sau đó, cô cố nói — nhưng không thể.

Camera an ninh trong cửa hàng đã ghi lại khoảnh khắc đáng sợ đó: Gomez Peña bỗng mất thăng bằng, lắc đầu và không thể nói thành lời.

“Tôi rất sợ,” cô nói. “Tôi không thấy đau, nhưng thật kỳ lạ là không thể nói được. Giờ tôi hiểu là do nửa mặt tôi bị xệ xuống.”

Chỉ vài giây sau, toàn bộ bên trái cơ thể cô bị liệt. Một nhân viên chạy tới đỡ cô nằm xuống sàn, người khác vội gọi 911.

Khoảnh khắc người phụ nữ đột quỵ ở tuổi 48 khi đang bán hàng.

Cuộc chạy đua với thời gian

Nhân viên y tế đưa Gomez Peña đến bệnh viện gần đó, nơi cô lập tức được đưa đi chụp CT để kiểm tra não.

“Cô ấy bị bóc tách động mạch cảnh – điều này, đáng tiếc thay, có thể xảy ra với bất kỳ ai, dù bạn có khỏe mạnh đến đâu,” bác sĩ Serulle, chuyên gia phẫu thuật thần kinh mạch máu tại hệ thống y tế Northwell Health, cho biết.

Bóc tách động mạch cảnh xảy ra khi có vết rách trong một lớp của động mạch ở cổ. Điều này có thể do chấn thương hoặc tự phát. Trong trường hợp của Gomez Peña, nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Gomez Peña bị bóc tách động mạch cảnh, điều này sau đó dẫn đến đột quỵ.

“Chúng tôi biết một số bài tập khiến bạn căng cổ – như nâng tạ hoặc yoga – có thể khiến bạn dễ bị tình trạng này hơn,” Serulle nói. “Nhưng cuối cùng, chúng tôi không thể xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.”

Đôi khi các vết rách tự lành. Nhưng trong một số trường hợp, máu có thể rò rỉ vào thành động mạch, hình thành cục máu đông – chặn lưu lượng máu lên não và gây đột quỵ.

“Mỗi phút trôi qua khi bạn đang bị đột quỵ, khoảng một triệu tế bào thần kinh chết, và chúng không thể phục hồi,” Serulle nói. “Càng điều trị sớm, khả năng bệnh nhân trở lại bình thường càng cao.”

Gomez Peña được can thiệp khẩn cấp tại bệnh viện.

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 ở Mỹ – và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật lâu dài, thường cướp đi khả năng đi lại, nói chuyện hoặc suy nghĩ rõ ràng của người bệnh.

Chỉ khoảng 10% bệnh nhân đột quỵ hồi phục hoàn toàn.

Từ cận kề cái chết trở về

Sau khi xác định vị trí cục máu đông, bác sĩ Serulle nói với Gomez Peña rằng cô cần một ca phẫu thuật khẩn cấp để khôi phục lưu thông máu lên não.

Gomez Peña tỉnh lại trong phòng hồi sức sáng hôm sau, thấy chồng đang ngồi bên giường. Một cách kỳ diệu, cô bắt đầu nói lại như chưa từng bị đột quỵ.

Gomez Peña tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

Gomez Peña đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Ngay sau đó, khi gọi FaceTime cho mẹ, cô nhìn thấy khuôn mặt mình trong điện thoại – đã đối xứng trở lại.

Các bác sĩ kiểm tra tay chân, và thấy sức mạnh cùng khả năng vận động gần như đã hồi phục.

“Khoảng 60% bệnh nhân trải qua thủ thuật lấy huyết khối cơ học có thể trở lại bình thường, dù không phải lúc nào cũng là ngày hôm sau – đôi khi cần vài tháng,” Serulle nói.

Gomez Peña nằm viện khoảng một tuần, được theo dõi chặt chẽ chức năng não. Trong thời gian đó, con gái cô bước sang 23 tuổi.

“Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất đời con,” Gomez Peña nhớ lại con gái mình đã nói như vậy, chỉ vì được ở bên mẹ.

Bài học dành cho tất cả mọi người

Bảy tháng sau cơn đột quỵ, Gomez Peña không còn di chứng nào – nhưng trải nghiệm này đã dạy cô nhiều bài học.

Quan trọng nhất: cần kiểm soát căng thẳng và phân định rạch ròi giữa công việc và cuộc sống – điều không hề dễ dàng với chủ doanh nghiệp nhỏ.

“Khi bạn làm chủ, dù không có mặt ở cửa hàng, bạn vẫn phải làm việc vì có người gọi vì chuyện này hay chuyện kia,” cô nói. “Dù có người thay mình, mình vẫn không thể thực sự ngắt kết nối.”

Giờ đây, mỗi sáng thứ Bảy, cô và chồng dành thời gian đi nhà thờ và buổi chiều cho gia đình – cùng con cái cười đùa và chơi với hai đứa cháu nhỏ.

“Tôi chỉ muốn hiện diện trọn vẹn trong mọi khoảnh khắc, ở bất kỳ nơi nào tôi có mặt – với cả thân thể và tâm trí,” Gomez Peña nói.