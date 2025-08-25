Nam giới trên 50 tuổi khỏe mấy cũng phải theo dõi sát sao 5 điều này - chuyên gia đã khuyến cáo!

Ảnh minh họa

Việc bước sang tuổi 50 là một cột mốc lớn trong cuộc đời. Dù đây là thời điểm đáng để ăn mừng, nhưng cũng là lúc cần chú ý đến một số vấn đề sức khỏe.

Tiến sĩ Jiri Kubes, bác sĩ chuyên khoa xạ trị ung thư tại Prague, Cộng hòa Séc, cho biết: “Nhiều người đàn ông thường xuyên bảo dưỡng xe hơi mỗi năm nhưng lại quên chăm sóc cơ thể mình theo cách tương tự. Việc tầm soát và kiểm tra sức khỏe định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và tiếp tục sống một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc.”

Dưới đây, bác sĩ Kubes liệt kê 5 điều mà nam giới trên 50 tuổi cần theo dõi sát sao:

1. Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt ảnh hưởng đến khoảng 1 trong 8 nam giới ở Vương quốc Anh, và nguy cơ này tăng theo độ tuổi. Bác sĩ Kubes, chuyên gia về ung thư tuyến tiền liệt tại Trung tâm Điều trị Proton ở Praha, cho biết: “Các triệu chứng có thể bao gồm khó tiểu, đi tiểu ngắt quãng hoặc cảm giác như chưa tiểu hết bàng quang.”

“Tuy nhiên, hầu hết nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt lại không có triệu chứng, vì vậy điều quan trọng là phải biết rõ nguy cơ của mình. Nam giới trên 50 tuổi, người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc là người da đen nên trao đổi với bác sĩ về nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.”

“Nhưng nam giới trẻ tuổi cũng không nên chủ quan. Nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ và trên 45 tuổi, chúng tôi khuyên bạn nên gặp bác sĩ. Ngoài ra, nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể hoặc thói quen đi vệ sinh khiến bạn lo lắng, hãy nói chuyện với bác sĩ của mình.”

2. Huyết áp

Huyết áp cao có thể do các yếu tố lối sống như thừa cân, ít vận động hoặc tiêu thụ quá nhiều rượu. Nếu không được điều trị, huyết áp cao có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như bệnh thận.

Bác sĩ Kubes cho biết: “Huyết áp là lực mà tim sử dụng để bơm máu đi khắp cơ thể. Huyết áp cao thường có thể phòng ngừa bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn hợp lý, tập thể dục đầy đủ, tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia.” Bạn có thể kiểm tra huyết áp tại phòng khám hoặc một số hiệu thuốc.

Nam giới trên 50 tuổi được khuyên kiểm tra huyết áp thường xuyên.

3. Cân nặng

Cân nặng là vấn đề cần được theo dõi suốt đời, nhưng khi bạn già đi, việc tăng cân có thể trở nên dễ dàng hơn. Bác sĩ Kubes chia sẻ: “Nhiều người vốn năng động nhưng khi bắt đầu giảm hoạt động do tuổi tác thì mất một thời gian mới nhận ra cân nặng đã tăng lên.”

“Khi chúng ta già đi, việc giảm hoạt động thể chất là điều tự nhiên, vì vậy nên chú ý đến vòng eo của mình. Béo phì có thể gây ra nhiều bệnh khác nhau, bao gồm bệnh tim và tiểu đường.”

4. Nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng thường gặp hơn ở người trên 50 tuổi, và hiện Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh đang mở rộng chương trình tầm soát. Tất cả người dân từ 50 đến 74 tuổi tại Anh hiện đều có thể nhận được bộ xét nghiệm phân tại nhà.

Bác sĩ Kubes cho biết: “Việc chẩn đoán sớm là cực kỳ quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị.”

5. Cholesterol

Cholesterol là một chất béo trong máu và có quá nhiều cholesterol có thể gây ra các vấn đề sức khỏe. Điều này đặc biệt phổ biến sau tuổi 50. Tiến sĩ Kubes nói: “Theo dõi mức cholesterol là việc rất quan trọng vì cholesterol cao có liên quan đến bệnh tim và đột quỵ.” Bạn có thể xét nghiệm cholesterol tại phòng khám hoặc một số hiệu thuốc.



