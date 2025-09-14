Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận mới bị triệt phá, bán 1,2 tỷ đồng/quả

Ngày 14/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã phối hợp Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) tồn tại từ năm 2024 đến nay, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm người có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) tại Hà Nội và các địa phương. Đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Hùng (42 tuổi, trú tại phường Bồ Đề).

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân xác lập chuyên án để triệt phá.

Ngày 10/9, Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ của nhóm trong đường dây gồm: Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba (35 tuổi), Phùng Thị Thảo (41 tuổi), Lê Thanh Thành (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Ngân (34 tuổi), Phạm Thị Ngọc Thúy (33 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi, cùng trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội)...

Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan, trong đó có nhiều bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số của những người muốn bán thận để cấy ghép thận.

Theo kết quả điều tra, khi nhận thấy nhiều bệnh nhân có nhu cầu mua, bán thận để ghép, Phạm Văn Hùng đã cấu kết với Ba, Thảo, Thành, Ngân, Thúy, Hoa và một số người khác tổ chức môi giới.

Các đối tượng thuộc đường dây mua bán thận vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá. (Ảnh: VTV)

Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận

Để tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán thận, nhóm này sử dụng Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận kèm số điện thoại liên hệ.

Khi tìm được người mua, nhóm này làm giá (khoảng 1,2 tỷ đồng đối với một quả thận), toàn bộ chi phí phẫu thuật cấy ghép và các chi phí xét nghiệm cho người bán do người mua chịu trách nhiệm chi trả.

Khi tìm được người bán, nhóm này dẫn họ đến các bệnh viện để xét nghiệm các chỉ số đặc thù phục vụ việc cấy ghép, hướng dẫn người bán hoàn thiện các giấy tờ pháp lý tại địa phương và làm thủ tục y tế để bệnh viện ghép tạng.

Thông thường, nhóm của Hùng trả cho người bán từ 450 - 550 triệu đồng với 1 quả thận (tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nhóm máu của người bán). Ngay trước khi cấy ghép, người mua phải chuyển số tiền như đã thỏa thuận cho nhóm môi giới.

Nhận được tiền, nhóm này sẽ thanh toán cho người bán hoặc thân nhân người bán, trừ chi phí khám sàng lọc cũng như chi phí sau phẫu thuật cho người bán, số tiền còn lại khoảng 450 - 500 triệu đồng nhóm này chia nhau hưởng lợi.

Theo công an, từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng cùng nhóm đã môi giới mua bán thận cho từ 25 - 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Xuất phát đều là những người từng bán thận của chính mình rồi trở thành môi giới nên các đối tượng đều nắm rõ quy trình thủ tục mua bán thận, VTV News đưa tin. Một đối tượng môi giới mua bán thận khai: "Biết được quy trình trong bệnh viện, tôi hướng dẫn bạn bán vào nói chuyện và tiếp xúc với bác sĩ".

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm này thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch, phân công cho từng người trong nhóm đảm nhiệm các phân đoạn, không cho người mua và người bán gặp nhau trước khi ghép.

Bên cạnh đó, nhóm thuê nhà ở phường Bồ Đề để cho những người muốn bán thận ở trong thời gian khám sàng lọc và chuẩn bị ghép.