Thư Đan Nguyễn tố ngược chồng cũ qua lại với nhiều phụ nữ khác trong lúc ly thân

Thư Đan Nguyễn đang là tâm điểm mạng xã hội sau tâm thư lên tiếng về ồn ào đời tư suốt thời gian qua.

Sau nhiều ngày giữ im lặng trước loạt bài đăng kể lại những sóng gió từ chồng cũ, tối 30/7, Thư Đan Nguyễn chính thức lên tiếng giải bày tất cả ồn ào. Nữ diễn viên lần đầu chia sẻ chi tiết về cuộc hôn nhân kéo dài gần một thập kỷ, quá trình ly thân, ly hôn, đồng thời phản hồi những nghi vấn liên quan đến ca sĩ Nguyễn Hùng đang gây xôn xao mạng xã hội.

Thư Đan cho biết cô và chồng quen nhau, có con rồi kết hôn trong năm 2016. Thời gian đầu cả hai vẫn hạnh phúc nhưng từ năm 2019 đến 2022, mâu thuẫn xảy ra nhiều và cô khẳng định nhiều lần bị chồng bạo hành trong mỗi lần cãi vã. Theo lời Thư Đan:

"Từ năm 2019 đến 2022, trong nhiều lần cãi vã, anh đã có hành vi bạo lực với tôi. Mỗi lần như vậy đều đi kèm những lời giải thích hoặc đổ lỗi khiến tôi dần tin rằng mình là người sai và việc mình bị đánh là điều mình phải chấp nhận. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu rằng không có cuộc hôn nhân bình thường nào mà bạo lực lại trở thành điều người bị đánh phải học cách chấp nhận. Đặc biệt khi những hành vi đó còn xảy ra trước mặt bạn bè và người thân".

Thư Đan lần đầu hé lộ trong thời gian sống chung, cô từng bị chồng bạo hành mỗi khi cãi vã

Thư Đan chia sẻ thêm rằng đến năm 2022, khi công việc đầu tư của chồng gặp khó khăn, cô lựa chọn cùng gia đình vượt qua biến cố. Theo nữ diễn viên, từ năm 2023, phần lớn chi phí sinh hoạt của gia đình cũng như việc hỗ trợ hai bên nội ngoại chủ yếu đến từ thu nhập của cô. Trong khi đó, cô cho rằng chồng ngày càng sa đà vào cờ bạc, game và nhậu nhẹt.

Đến năm 2025, nữ diễn viên cho biết đã xin được ly thân và chuyển sang ở phòng riêng trong nhà để chuẩn bị tâm lý cho con trước khi chính thức ly hôn và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2026.

Về tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ N.H khi vẫn chưa ly hôn, Thư Đan giải thích: "Về phần NH, chúng tôi gặp gỡ tại lớp học diễn xuất vào giữa 2025, cả hai đã có sự quý mến, tìm hiểu nhau nhưng đều nhận thức được vấn đề nên sau cùng chúng tôi quyết định dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Việc anh kéo NH vào câu chuyện này, vì với tên tuổi của tôi thì chưa đủ để cộng đồng mạng chú ý đến lời đăng đàn của anh".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tố ngược chồng cũ đã có mối quan hệ với nhiều người phụ nữ khác trong khoảng thời gian hai người ly thân. Cuối cùng, cô gửi lời xin lỗi đến những người từng bị mình làm tổn thương, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm về những sai lầm của tuổi trẻ.

Thư Đan phủ nhận chuyện hẹn hò ca sĩ N.H, tố ngược chồng cũ qua lại với phụ nữ khác trong lúc ly thân

Sau bài đăng của Thư Đan Nguyễn, ngay trong đêm, tài khoản Facebook của chồng cũ cũng có bài viết phản hồi. Anh thừa nhận trong quá trình sống chung đã có những giây phút thiếu kiểm soát dẫn đến tình huống động tay động chân. Tuy nhiên, chồng cũ Thư Đan viết:

"Sự dồn nén, uất ức khi bị đối xử bạc bẽo ngay lúc khó khăn nhất đã khiến tôi có những lúc ghen tuông, cãi vã và thiếu kiểm soát. Tôi luôn tự trách mình vì những thiếu sót đó. Nhưng sự gục ngã đó chưa là gì. Điều làm tôi thực sự vỡ vụn là khoảnh khắc tận mắt bắt gặp vợ mình lén lút gọi điện âu yếm với một người đàn ông khác lúc nửa đêm ngay trong chính ngôi nhà của chúng tôi. Niềm tin và mọi giới hạn chịu đựng trong tôi hoàn toàn sụp đổ".

Về những lời tố ngược củaThư Đan Nguyễn, từ chuyện chồng cũ cờ bạc, bỏ bê gia đình cho đến có người thứ ba, tài khoản B.A đáp trả: "Cô ấy ném ra một mớ bòng bong dắt mũi dư luận (tố tôi có người khác, mẹ vợ mang đồ lên casino, tin nhắn vô học 'con là nghiệp'). Tôi thẳng thắn yêu cầu: Đã lên mạng tố nhau thì đưa bằng chứng ra đây! Còn không đưa ra nổi một tấm ảnh hay tin nhắn chứng minh, thì tất cả chỉ là trò vu khống để đóng vai nạn nhân".

Những đáp trả liên tục từ phía 2 bên đang khiến câu chuyện trở nên rầm rộ khắp các diễn đàn.

Chồng cũ Thư Đan Nguyễn yêu cầu nữ diễn viên đưa ra bằng chứng cho những lời tố trong bài đăng tối 30/7

Thư Đan Nguyễn sinh năm 1999, được biết đến là TikToker, người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung trước khi lấn sân sang diễn xuất. Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc, và các nội dung về makeup, thời trang trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, cô nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho . Sau đó, cô còn tiếp tục được tin tưởng giao vai diễn trong Cục Vàng Của Ngoại . Sở hữu gương mặt ngọt ngào cùng phong cách trong trẻo như nàng thơ, Thư Đan Nguyễn từng được nhiều khán giả nhận xét gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt.

Thư Đan Nguyễn là TikToker trước khi quyết định lấn sân sang diễn xuất trong thời gian gần đây

Ảnh: FBNV