Thông tin mới nhất vụ án mạng khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh

Chiều 21/6, Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm hỏi, thắp hương, chia buồn sâu sắc, trao hỗ trợ và mong gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống sau vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 21/6, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn công tác do đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và chia sẻ với gia đình có người thân bị thiệt hại trong vụ thảm sát tại phường Việt Yên.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ngụy Thị Tuyến cùng các đồng chí trong đoàn đã thắp hương, thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với người thân trong gia đình. Đồng thời, mong gia đình sớm vượt qua mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ngụy Thị Tuyến cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ngụy Thị Tuyến và các thành viên trong Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát đau thương.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bắc Ninh để trao hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại. Bên cạnh đó, Sở Y tế hỗ trợ 2 trẻ em bị thiệt hại, mỗi em là 5 triệu đồng (trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh); Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng (trích từ nguồn Quỹ Nhân đạo tỉnh Bắc Ninh). Thông qua, sự hỗ trợ kịp thời và nghĩa tình từ các cấp chính quyền, đoàn thể tỉnh Bắc Ninh là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với gia đình nạn nhân trong lúc tang thương, mất mát.

Trước đó, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 18h ngày 20/6 tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Theo điều tra bước đầu, Nguyễn Văn Tuyên dùng dao tấn công chị N.T.N., hai con của chị là cháu N.H.P. (SN 2016), cháu N.B.B. (SN 2020) và em gái chị N. là N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C). Sau khi gây án, nghi phạm đã tự sát.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn và khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, cháu B. tử vong tại chỗ, cháu P. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chị N.T.N. cũng được phát hiện tử vong tại tầng 2 của ngôi nhà.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng N.B.N. bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Theo người dân địa phương, chị N.T.N. đã ly hôn và sinh sống cùng hai con, em gái và bố mẹ đẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ chị không có mặt ở nhà do đang đi làm.