Say đắm mẹ đơn thân kém 16 tuổi, kỹ sư Úc lặn lội sang Việt Nam tìm gặp, quyết định ở rể luôn

Sau lần đầu gặp nhau tại Úc, Matthew đã trúng "tiếng sét ái tình". Sau đó, anh sang Việt Nam tìm Oanh.

Kỹ sư Úc trúng "tiếng sét ái tình"

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, Ma Oanh (27 tuổi, trú thôn Touneh, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng) trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai. Hôn nhân thất bại khiến Oanh không tránh được tự ti. Cô chỉ biết cố gắng làm việc, dành tình yêu thương để bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn cho con.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Oanh cho hay năm 2024, cô sang Úc chơi theo lời mời của người bạn thân. Chuyến xuất ngoại này đã khiến cuộc đời Oanh bước sang một trang hoàn toàn mới. Tại xứ sở chuột túi, Oanh gặp anh Congerton John Matthew (43 tuổi, kỹ sư, quốc tịch Úc). Anh Matthew đã trúng “tiếng sét ái tình” ngay lần đầu chạm phải vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô gái Việt.

Cặp đôi Oanh và Matthew.

Trong thời gian Oanh ở Úc, anh Matthew tìm mọi cơ hội để đưa cô đi chơi, tặng cô những món quà bất ngờ. Chàng kỹ sư người Úc cũng không hề nghi ngại khi biết Oanh là mẹ đơn thân, thậm chí còn dành cho cô nhiều sự quan tâm hơn.

Khi Oanh về nước, anh Matthew vẫn giữ liên lạc, đều đặn hỏi thăm. Đến khoảng tháng 10/2024, anh đã bay sang Việt Nam để gặp Oanh vì quá nhớ cô.

Thời điểm đó, dẫu cảm nhận được sự chân thành của đối phương song vì tự ti nên Oanh vẫn khó mở lòng. Người phụ nữ xinh đẹp không tránh được lo lắng vì 2 bên có sự chênh lệch khá lớn, anh là trai tân còn cô là mẹ đơn thân. Gia cảnh nhà anh Matthew cũng khá giả, bản thân anh đã có nhà, có xe trong khi cô xuất thân trong một gia đình bình thường, làm nông. Đặc biệt, nỗi lo lớn nhất của Oanh chính là Matthew có đủ bao dung để yêu thương con trai riêng của mình hay không?

Khi nghe Oanh giãi bày những khúc mắc trong lòng, chàng trai người Úc đã nói rằng cô hãy yên tâm: “Anh thương em thì bố mẹ anh cũng thương em”.

Lần đó, Matthew ở nhà Oanh 2 tuần. Khoảng thời gian không dài, song Oanh rất bất ngờ về Matthew khi anh hòa nhập rất nhanh với cuộc sống, văn hóa của người đồng bào. Chàng kỹ sư Úc rất hào hứng học cách thích nghi với nếp sống ở đây.

Matthew cũng dành sự quan tâm rất chân thành cho con trai của Oanh. Mỗi buổi sáng, anh thường dậy sớm, gọi bé dậy vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi đưa đi học. Những hành động nhỏ bé, thầm lặng ấy đã giúp Oanh ngày càng cảm thấy tin tưởng người đàn ông này.

Matthew và Oanh đã đăng ký kết hôn. Cặp đôi dự định làm đám cưới vào cuối năm nay.

Mặc dù vậy, phải đến cuối năm 2024, khi anh Matthew sang Việt Nam lần thứ 2, cả hai mới chính thức xác nhận mối quan hệ. Oanh kể, thời điểm đó, Matthew không ngỏ lời cầu hôn với bạn gái mà hỏi ý kiến của con trai Oanh rằng “con có muốn chú sẽ là ba của con, là người đồng hành của mẹ con không?”. Khoảnh khắc đó, cô gái dân tộc Chu Ru biết mình đã chọn đúng người.

Sang Việt Nam ở rể

Tâm sự trên báo VietNamNet, Oanh cho hay anh Matthew đã sang Việt Nam 9 lần trong suốt 2 năm qua, mỗi lần đều cố gắng ở lại lâu nhất có thể. Giữa Oanh và bạn trai còn gặp nhiều rào cản khác như: ngôn ngữ, khẩu vị ăn uống,... Nhưng sức mạnh của tình yêu đã giúp họ dần vượt qua tất cả. Chàng trai người Úc cũng luôn nỗ lực học cách để trở thành một chàng rể Việt, hòa nhập tốt nhất với cuộc sống ở quê vợ.

Oanh cũng nói rõ với anh Matthew việc người dân tộc Chu Ru theo chế độ mẫu hệ. Theo đó, người phụ nữ sẽ là trụ cột gia đình và quyết định mọi việc. Trong việc cưới hỏi, cô dâu sẽ đi rước chú rể, nhà gái gửi sính lễ cho nhà trai, người đàn ông sẽ ở rể và con cái theo họ của mẹ.

Anh Matthew rất vui vẻ và nguyện ý làm theo phong tục quê vợ, chỉ mong cả 2 sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

Chàng rể Úc giúp bố mẹ chăm sóc vườn cà phê.

Tháng 11 năm ngoái, Oanh và anh Matthew chào đón con gái. Hiện, anh đang sống chung nhà với bố mẹ của Oanh ở Lâm Đồng và vẫn phải đi về giữa 2 đất nước do chưa sắp xếp được công việc.

Cả 2 đã đăng ký kết hôn và dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Sau khi cưới, anh Matthew sẵn sàng sang Việt Nam ở rể. Chàng kỹ sư người Úc lên kế hoạch mời bạn bè và gia đình sang dự lễ cưới, kết hợp du lịch. Anh rất yêu thích đất nước Việt Nam và muốn tổ chức đám cưới theo phong tục quê vợ.

Kể thêm trên báo Thanh Niên, Oanh cho biết năm ngoái, bố mẹ anh Matthew cũng đã sang Việt Nam thăm con dâu, cháu nội và gia đình thông gia. Oanh rất may mắn, xúc động khi được bố mẹ chồng yêu thương, dành tình cảm đặc biệt. Đối với ông bà, hoàn cảnh của Oanh không phải vấn đề quan trọng. Với họ, điều đáng quý là được nhìn 2 con hạnh phúc, yêu thương nhau.

Gia đình Matthew sang thăm thông gia, con dâu và cháu nội vào cuối năm ngoái.

Đặc biệt, bố mẹ chồng của Oanh cũng hòa nhập rất nhanh với văn hóa địa phương. Ông bà dành rất nhiều tình cảm cho gia đình thông gia và con người ở nơi đây. Nền ẩm thực phong phú của Việt Nam với cơm chiên, bánh mì, nem nướng và nhiều món đặc sản địa phương đã khiến bố mẹ chồng Oanh thực sự ấn tượng. Họ cũng cảm nhận được sự quây quần, gắn kết, hiếu khách, chân thành từ người thân, hàng xóm của con dâu.

Trong hơn 2 năm qua, Oanh và Matthew cũng có những lúc cãi vã, giận hờn, chiến tranh lạnh song cả hai đều chọn mỗi người lùi một bước, hạ thấp cái tôi cá nhân để hiểu nhau và đồng hành bên nhau lâu dài.