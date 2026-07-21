Liên quan vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai khiến 7 người tử vong, chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát 50E-447.02, được đăng kiểm vào cuối tháng 1/2026 và còn hạn kiểm định đến đầu năm 2028.

Theo xác minh của phóng viên, xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E-447.02, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Năm Lu (Nhà xe Năm Lu).

Xe khách 50E-447.02 tại hiện trường.

Thông tin đăng tải trên website của doanh nghiệp cho thấy, xe khai thác tuyến Phan Rang - TPHCM, đi qua các điểm gồm: Vĩnh Hy, Lê Hồng Phong, Bến xe An Sương, dọc Quốc lộ 1, Đồng Nai.

Nhà xe hiện có hai văn phòng tại đường Lê Duẩn, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa và đường Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TPHCM).

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, xe khách 50E-447.02 được đăng kiểm ngày 28/1/2026, cho phép chở 24 người (chỗ nằm). Ngày hết hạn đăng kiểm là 27/1/2028. Niên hạn sử dụng của xe đến năm 2046.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện này đã được Sở Xây dựng TPHCM cấp phù hiệu xe vào ngày 30/1/2026, có thời hạn đến 20/1/2033.

Như Báo Tiền Phong thông tin, khoảng 2h30 sáng 21/7, xe khách mang biển số 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1, hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km1839 quốc lộ 1 thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xe lao vào dải lan can bên lề đường. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.

Hình ảnh chiếc xe bốc cháy.

Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần khu vực đã tìm cách dập lửa để cứu người. Tuy nhiên do lửa lớn nên việc tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy đã làm 4 người chết tại chỗ, một số người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đến 9h sáng cùng ngày, đã có 7 người chết và 9 người bị thương trong vụ cháy trên.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.