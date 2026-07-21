Vụ cháy xe khách 7 người tử vong: Công an đang khám nghiệm, lấy mẫu ADN các nạn nhân

Do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Sáng 21/7, Công an thành phố Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe khách loại 24 giường nằm (48 chỗ) xảy ra trên quốc lộ 1A vào khoảng 2h sáng cùng ngày, khiến 7 người chết và 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu trên VnExpress cho hay, khoảng 2h30, xe khách giường nằm 24 chỗ, tuyến Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) - TP HCM, do anh Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa), điều khiển chạy trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam.

Khi đến đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, cách Biên Hòa hơn 30 km, xe va chạm với lan can bằng sắt bên phải đường, theo lãnh đạo xã Hưng Thịnh. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu. Sau cú va quẹt, ôtô tiếp tục lao vào một lan can khác rồi dừng lại. Lửa bùng phát từ gầm xe, lan nhanh lên phần đầu phương tiện.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Đồng Nai

Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề, hô hoán hành khách thoát thân. Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần khu vực đã tìm cách dập lửa để cứu người. Tuy nhiên do lửa lớn nên việc tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, vị trí xe khách bốc cháy chỉ cách một cây xăng khoảng 100 m. Cột lửa bốc cao khiến nhiều người lo ngại đám cháy có thể lan sang khu vực xung quanh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phân luồng giao thông qua khu vực. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Tại hiện trường, ôtô cháy trơ khung, toàn bộ kính vỡ vụn, hệ thống giường nằm bị sức nóng làm biến dạng, nhiều vị trí cong vênh và đổ sập.

Vụ cháy khiến chiếc xe trơ khung - Ảnh: VTC News

Báo Đồng Nai cho hay, thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, xác định thân nhân. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra vụ việc. Các lực lượng liên quan khác cũng đã vào cuộc để cứu chữa người bị thương.