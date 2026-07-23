Thống nhất tặng 1 triệu đồng cho lao động nam ngày Quốc tế Đàn ông hàng năm

"Sau khi xem xét dự thảo, tập thể trung tâm đã cùng thống nhất đề xuất lên 1 triệu đồng", lãnh đạo CiNEC Cà Mau thông tin.

Ngày 22/7, lãnh đạo Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC Cà Mau, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau) cho biết đã chính thức ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm, theo Dân Trí.

Đáng chú ý trong các khoản chi phúc lợi là chi hỗ trợ cho lao động nam của trung tâm nhân ngày Quốc tế Đàn ông (hay ngày Quốc tế Nam giới - 19/11) với mức tối đa 1 triệu đồng/người.

Với lao động nữ của trung tâm, vào ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) cũng sẽ có mức chi hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người.

"Khoản chi này được thực hiện tùy tình hình thực tế, khả năng nguồn tài chính tiết kiệm được trong năm và do giám đốc trung tâm xét duyệt", theo quy chế của CiNEC Cà Mau.

Lao động nam tại CiNEC Cà Mau sẽ được thưởng 1 triệu đồng vào ngày Quốc tế đàn ông 19/11 - Ảnh minh họa

Chia sẻ về chính sách mới, một người lao động tại trung tâm bày tỏ sự hào hứng: "Lần đầu tiên trong lịch sử CiNEC Cà Mau, ngày Quốc tế Đàn ông chính thức có tên trong quy chế chi tiêu nội bộ. Anh em chúng tôi xác nhận đây là một cột mốc đáng nhớ".

Trong khi đó, một cán bộ nam của CiNEC Cà Mau cho rằng giá trị của chính sách không chỉ nằm ở số tiền hỗ trợ mà còn ở ý nghĩa tinh thần. Theo cán bộ này, việc bổ sung chế độ phúc lợi dành cho lao động nam thể hiện sự quan tâm bình đẳng của đơn vị đối với tất cả người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nơi mỗi cá nhân đều được ghi nhận và trân trọng.

Trước đó, theo dự thảo ban đầu quy chế chi tiêu nội bộ của CiNEC Cà Mau, mức chi phúc lợi nói trên tối đa là 500.000 đồng/lao động nam.

"Sau khi xem xét dự thảo, tập thể trung tâm đã cùng thống nhất đề xuất lên 1 triệu đồng", lãnh đạo CiNEC Cà Mau thông tin.

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau được thành lập vào cuối năm 2025. Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp, thử nghiệm công nghệ, kết nối nguồn lực và thúc đẩy thương mại hoá các sản phẩm đổi mới sáng tạo; đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

CiNEC tập trung hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của địa phương và phù hợp xu thế phát triển chung, gồm: nông nghiệp, thuỷ sản, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu; chế biến sâu nông, lâm, thuỷ sản; ứng dụng IoT, chuyển đổi số trong nông nghiệp, thuỷ sản; du lịch sinh thái, văn hoá, cộng đồng; năng lượng tái tạo, môi trường; kinh tế số, nền tảng số hoá dịch vụ công và dịch vụ tư nhân; giáo dục, công nghệ học tập, chuyển giao tri thức; công nghiệp văn hoá và sáng tạo.

Trung tâm đặt tại địa chỉ số 16-18 Cù Chính Lan, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Đây là 2 trụ sở của Sở Thông tin Truyền thông và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu cũ.