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Danh tính 2 cậu cháu tử vong trong tư thế ôm chặt nhau dưới hồ

Lam Giang (Tổng hợp)
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Thi thể 2 cậu cháu được tìm thấy cách bờ 3m.

Thông tin phát hiện thi thể 2 cậu cháu dưới hồ Sông Thai (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) khiến dư luận đau xót. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, sáng 23/7, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận lực lượng cứu hộ vừa tìm được thi thể 2 cậu cháu mất tích dưới lòng hồ thủy lợi Sông Thai.

Khi phát hiện, 2 nạn nhân đã tử vong trong tư thế ôm chặt nhau. Lực lượng chức năng địa phương đã thực hiện các thủ tục pháp lý cho nạn nhân. Sau đó, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Danh tính 2 nạn nhân là anh L.N.D. (35 tuổi) và T.L.B.K. (8 tuổi, cùng trú xã Phú Trạch).

Danh tính 2 cậu cháu tử vong trong tư thế ôm chặt nhau dưới hồ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: VTC News)

Thông tin trên báo VOV cho hay, trước đó, vào tối 22/7, gia đình không thấy 2 cậu cháu về nhà nên đã đi tìm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện xe máy, ba lô, quần áo, giày dép của 2 cậu cháu ở khu vực bờ hồ Sông Thai. Nghi 2 cậu cháu bị đuối nước dưới hồ nên người thân đã trình báo chính quyền để tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 23/7, theo đề nghị của UBND xã Phú Trạch, Đồn Biên phòng Ròon, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cử 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cùng người dân tổ chức lặn tìm ở khu vực hồ Sông Thai.

Sau nhiều giờ triển khai công tác cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân dưới lòng hồ cách bờ khoảng 3m.

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