Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi cảnh báo.

Lợi dụng tâm lý săn hàng giá rẻ của người tiêu dùng, thời gian gần đây nhiều đối tượng đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo để đăng tin thanh lý đồ cũ với mức giá hấp dẫn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo khuyến cáo của Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường đăng bán những mặt hàng có giá trị như điện thoại, máy tính, đồ gia dụng, phụ kiện ô tô, xe máy... với giá chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba so với hàng mới. Các bài đăng xuất hiện dày đặc trên các hội, nhóm hoặc fanpage chuyên mua bán, thanh lý đồ cũ, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân, đặc biệt là những người thường xuyên mua sắm online, cần cảnh giác với các chiêu trò rao bán đồ thanh lý giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên)

Khi có người liên hệ mua hàng, các đối tượng viện nhiều lý do như "có nhiều người đặt mua", "cần tiền gấp" để yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ trước khi giao hàng. Sau khi nhận được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, xóa bài đăng và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

Một thủ đoạn khác là giao hàng không đúng như quảng cáo. Thay vì sản phẩm đã giới thiệu, người mua nhận được hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoặc không đúng chủng loại, không có chế độ bảo hành chính hãng.

Đáng chú ý, nhiều bài đăng còn gắn kèm đường link hoặc mã QR với lý do cung cấp thêm hình ảnh, video sản phẩm. Tuy nhiên, khi người dùng truy cập hoặc quét mã, thiết bị có thể bị cài mã độc hoặc bị chiếm quyền kiểm soát, tạo điều kiện để các đối tượng đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán đồ thanh lý trên không gian mạng. Người mua chỉ nên giao dịch với những tài khoản uy tín, hạn chế chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi chưa xác minh rõ thông tin người bán và sản phẩm. Đồng thời, tuyệt đối không truy cập các đường link lạ hoặc quét mã QR được gửi từ những tài khoản không rõ nguồn gốc.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo nêu trên. Khi phát hiện tài khoản hoặc bài đăng có dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý và ngăn chặn hành vi vi phạm.