3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 11/7/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Bảy, 11/7 sẽ mang lại những tin vui tài chính cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Bảy, 11/7/2026, tức ngày 27 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, mang năng lượng Thổ dày dặn của đất ba miền được sưởi ấm bởi ánh lửa hồng, tạo nên thế trận "Hỏa ấm sinh Thổ" vô cùng cát lành.

Cụ thể, ngày Bính Tuất (11/7/2026) mang nạp âm Ốc Thượng Thổ, tức là thớ đất trên mái ngói đã qua thử lửa để trở thành tấm lá chắn kiên cố che chở cho ngôi nhà. Bản mệnh Thổ tinh thuần này khi đặt trong bối cảnh hỏa khí rực rỡ của tháng Giáp Ngọ và năm Bính Ngọ đón nhận sự tương sinh cát lợi, giúp năng lượng viên ngói thêm phần khô ráo và bền vững trước thời gian.

Dù thiên can Bính (Hỏa) trùng phùng với năm tháng làm hỏa khí bốc cao dễ gây khô nóng, nhưng tính chất bao bọc của địa chi Tuất vẫn giữ cho trục phong thủy này một bệ đỡ vô cùng kiên định. Đây là cục diện mang tính chất định hình và bảo vệ thành quả, thôi thúc bạn tập trung củng cố nội lực, quản lý tài chính chặt chẽ để biến những cơ hội may mắn thành khối tài sản vững chãi như mái nhà trước mọi biến động.

Tử vi học có nói, có 3 con giáp sẽ đón nhận được nhiều hồng phúc sâu dày nhất, giúp khơi thông mạch ngầm tài lộc và gặt hái thành quả rực rỡ. Dưới đây là bức tranh tài lộc chi tiết của từng con giáp trong ngày cuối tuần này:

Con giáp tuổi Dần: Mộc Hỏa Hội Tụ, Tiền Bạc Đơm Hoa

Bước vào ngày Bính Tuất, người tuổi Dần sẽ là con giáp như mãnh hổ về rừng lớn khi đón nhận nguồn sinh khí dồi dào từ cục diện Tam Hợp tối cao nâng đỡ.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh Mộc vươn cao gặp hỏa khí thịnh vượng của ngày và năm tạo nên trục xoay năng lượng thông suốt, giúp kích hoạt tư duy nhạy bén vượt bậc. Tuổi Dần sẽ dễ dàng chốt hạ được những thương vụ đầu tư ngắn hạn hoặc nhận được những khoản thù lao xứng đáng ngoài mong đợi cho nỗ lực của mình.

Quý nhân xuất hiện trong ngày thứ Bảy chính là bằng hữu thân cận lâu năm, chủ động mang đến các thông tin kinh doanh vô cùng đắt giá. Đây là thời điểm đại cát để con giáp này tự tin mở rộng quy mô hợp tác và thong dong tận hưởng ngày nghỉ với hầu bao rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Ngọ: Nhật Nguyệt Giao Hòa, Tài Lộc Triều Dâng

Sự kết hợp giữa địa chi Tuất của ngày và chi Ngọ của bản mệnh dệt nên mối lương duyên Tam Hợp hoàn hảo, giúp con giáp này đón nhận cơn mưa tài lộc đầy bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

Ngọn lửa nhiệt huyết của ngọ khí được đất dày ngày Tuất ôm ấp và làm dịu, biến năng lượng bộc phát thành những quyết định giải ngân vô cùng khôn ngoan. Thần Tài ưu ái dẫn lối chỉ đường giúp người làm kinh doanh tự do liên tiếp đón nhận những đơn hàng lớn với tỷ lệ sinh lời cao.

Dòng tiền luân chuyển nhịp nhàng đổ về túi từ cả công việc chính lẫn các nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bản mệnh. Có thể nói, con giáp tuổi Ngọ khép lại tuần làm việc với một tâm thế an yên tự tại, kho bách hóa tài lộc được củng cố vững chãi như bàn thạch.

Con giáp tuổi Mão: Mộc Dưỡng Đất Ấm, Lộc Khí Sinh Sôi

Vượt qua những bế tắc trước đó, ngày Bính Tuất mang đến cục diện Lục Hợp cát tường giúp con giáp tuổi Mão lội ngược dòng tài chính vô cùng mỹ mãn.

(Ảnh minh họa)

Năng lượng Mộc của bạn tương hợp với thớ đất dày ngày Tuất, tạo thế "đất phì nhiêu nuôi mầm sống" giúp giữ chặt tiền của và ngăn chặn mọi sự thất thoát hoang phí. Con giáp này may mắn tìm kiếm được những đối tác tiềm năng mới, mở ra cơ hội hợp tác sinh lời bền vững cho giai đoạn nửa cuối năm.

Nguồn thu nhập ổn định được củng cố vững chắc, đồng thời lộc ăn uống và quà tặng từ người thân cũng liên tục gõ cửa gia đạo. Việc quản lý chi tiêu trong ngày của tuổi Mão diễn ra rất hợp lý, giúp số tiền tích lũy trong tài khoản tăng lên một cách thầm lặng.

*Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận cát khí vẹn toàn trong ngày Bính Tuất, 3 con giáp tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mão vẫn cần lưu tâm đến tính chất khô ráo nhưng dễ giòn gãy của nạp âm Ốc Thượng Thổ. Do viên ngói trên mái nhà đã trải qua nhiều tầng lửa nung, các bản mệnh cần đặc biệt kiểm soát tâm lý nóng nảy để tránh làm rạn nứt các mối quan hệ xã giao quý giá trong ngày nghỉ.

Sức nóng trùng điệp từ hỏa cục của thiên can Bính kết hợp với năm tháng nhắc nhở bạn phải kiểm tra tỉ mỉ mọi giấy tờ, tránh quyết định đầu tư mạo hiểm theo cảm tính nhất thời. Ngày này năng lượng Thổ - Hỏa vượng dễ gây cảm giác bứt rứt, đòi hỏi các bản mệnh phải chú ý thanh nhiệt cơ thể và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để bảo vệ thể trạng. Hãy dùng sự điềm tĩnh và tính dẻo dai của tư duy làm mềm đi nét khô cứng của đất mái nhà, giúp bạn bảo toàn nguyên vẹn nguồn tài lộc an toàn nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.