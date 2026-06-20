Huggies khẳng định tã bỉm không chứa formaldehyde và đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc đối với tã trẻ em.

Liên quan đến vụ ồn ào tã bỉm chứa chất formamide, Kimberly-Clark (Trung Quốc) Co., Ltd, đã phát thông báo chính thức về vụ việc. Kèm theo đó là kết quả kiểm nghiệm bỉm Huggies độc lập từ một bên thứ ba.

"Gần đây, trên mạng xuất hiện các bài viết và tin đồn liên quan đến việc sản phẩm tã bỉm Huggies bị phát hiện chứa formaldehyde (formaldehyd), gây lo ngại cho một bộ phận người tiêu dùng.

Về vấn đề này, thương hiệu Huggies trân trọng tuyên bố:

Theo kết quả kiểm nghiệm của tổ chức kiểm định bên thứ ba có thẩm quyền, sản phẩm tã bỉm Huggies không phát hiện thành phần formaldehyde; tất cả các chỉ tiêu đều phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia liên quan đối với tã bỉm trẻ em tại Trung Quốc.

(Kèm theo các báo cáo kiểm nghiệm)

Kimberly-Clark (Trung Quốc) Co., Ltd thông báo

Huggies luôn đặt sức khỏe của trẻ em lên hàng đầu. Đối với formaldehyde và các chất có hại khác, mặc dù tiêu chuẩn quốc gia hiện chưa có yêu cầu bắt buộc rõ ràng, Huggies vẫn chủ động yêu cầu kiểm nghiệm và nghiêm cấm việc bổ sung các chất này vào sản phẩm.

Huggies duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn cao, kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình từ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu cấp 3, thu mua, sản xuất, gia công đến kiểm nghiệm thành phẩm.

Chúng tôi rất coi trọng phản hồi của công chúng và hiện đang chủ động liên hệ với tổ chức kiểm nghiệm đã hợp tác với báo Kinh Tế Tham Khảo (Economic Information Daily) để rà soát lại phương pháp kiểm nghiệm. Đồng thời, chúng tôi đã ủy thác cho nhiều tổ chức kiểm định bên thứ ba có thẩm quyền tiến hành lấy mẫu độc lập đối với toàn bộ dòng sản phẩm; quá trình kiểm nghiệm sẽ được công chứng và chịu sự giám sát công khai của xã hội.

Đối với những thông tin sai sự thật đang được lan truyền trên mạng, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều thông tin khách quan, công bằng hơn, và giảm bớt những tổn hại cùng sự lo lắng do tin giả gây ra.

Huggies sẽ luôn kiên định bảo vệ an toàn sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đồng thời chân thành tiếp nhận mọi sự quan tâm và giám sát từ công chúng", Kimberly-Clark (Trung Quốc) Co., Ltd thông báo.

Hình ảnh bỉm Huggies lan truyền trên MXH Trung Quốc nghi vấn chứa formamide

Tập đoàn Kimberly-Clark được thành lập vào năm 1872 tại Wisconsin, Mỹ, và hiện đang là đơn vị kinh doanh hàng đầu các sản phẩm Chăm sóc sức khỏe gia đình, Chăm sóc sức khỏa em bé và trẻ em cùng những sản phẩm vệ sinh chuyên dụng trong nhà, nơi làm việc, nơi sản xuất. Trong đó, Huggies là thương hiệu tã bỉm nổi tiếng thuộc công ty Kimberly-Clark.

Trước đó, báo Kinh tế Tham khảo ( Economic Information Daily - Trung Quốc) công bố kết quả kiểm định cho thấy nhiều thương hiệu tã bỉm trẻ em phổ biến chứa formamide - chất bị xếp loại độc tính sinh sản. Đáng lo hơn, các phòng xét nghiệm còn tìm thấy chất này trong máu và nước tiểu của hàng loạt trẻ nhỏ, trong khi tiêu chuẩn quốc gia hiện hành chưa hề có quy định kiểm tra.