Thói quen gây hại nhất cho tuyến tiền liệt không phải nhịn tiểu mà là thường xuyên làm 5 việc này

Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày có thể khiến các triệu chứng liên quan đến tuyến tiền liệt trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng nam giới thường ít chú ý.

Nhắc đến sức khỏe tuyến tiền liệt, nhiều nam giới thường nghĩ ngay đến việc nhịn tiểu. Trong công việc hằng ngày, do bận rộn, phải họp trong thời gian dài hoặc không tiện đi vệ sinh khi ra ngoài, một số người dù đã có cảm giác buồn tiểu vẫn thường cố nhịn thêm.

Thực tế, bảo vệ sức khỏe tuyến tiền liệt không chỉ đơn giản là hạn chế nhịn tiểu. Một số thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng đáng được quan tâm. Đặc biệt, những thói quen xấu kéo dài có thể khiến các vấn đề như khó chịu khi đi tiểu, đau vùng chậu tái diễn nhiều lần.

Thứ nhất, ngồi lâu và ít vận động là vấn đề nhiều nam giới dễ bỏ qua. Nhân viên văn phòng, tài xế và những người thường xuyên sử dụng máy tính có thể ngồi liên tục nhiều giờ liền.

Việc duy trì tư thế ngồi trong thời gian dài khiến vùng đáy chậu phải chịu áp lực liên tục, đồng thời các cơ sàn chậu cũng có thể luôn ở trạng thái căng thẳng. Đối với những người vốn mắc viêm tuyến tiền liệt mạn tính hoặc hội chứng đau vùng chậu mạn tính, tình trạng này có thể làm tăng cảm giác nặng tức, đau và khó chịu khi đi tiểu tại chỗ.

Điều đáng chú ý hơn là ngồi lâu thường đi kèm với tình trạng thiếu vận động. Khi hoạt động thể chất giảm, cơ thể dễ tăng cân, nhu động ruột chậm lại. Trong khi đó, táo bón kéo dài cũng có thể làm tăng cảm giác khó chịu ở vùng sàn chậu.

Bảo vệ sức khỏe tuyến tiền liệt không chỉ đơn giản là hạn chế nhịn tiểu. Một số thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng đáng được quan tâm.

Cần lưu ý rằng ngồi lâu không phải là nguyên nhân duy nhất gây viêm tuyến tiền liệt, nhưng thực sự có thể khiến triệu chứng ở một số bệnh nhân trở nên rõ rệt hơn.

Vì vậy, nam giới không nên ngồi liên tục nhiều giờ mà không vận động. Tốt nhất, cứ sau 40-60 phút, hãy đứng dậy đi lại trong vài phút. Bạn có thể đi bộ, chạy chậm và tập thể dục ở mức độ phù hợp. Nếu đã bị đau vùng đáy chậu, cần hạn chế những hoạt động dễ gây áp lực lên khu vực này, chẳng hạn đạp xe trong thời gian dài.

Thứ hai, thường xuyên uống quá nhiều rượu bia cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tuyến tiền liệt. Một số nam giới có thói quen uống rượu mỗi ngày, cho rằng uống một chút có thể giúp thư giãn tinh thần nhưng lại bỏ qua tác động của cồn đối với hệ tiết niệu.

Sau khi uống rượu, một số người có thể gặp tình trạng tăng lượng nước tiểu, tiểu nhiều lần và tiểu gấp. Đặc biệt, những người vốn mắc phì đại tuyến tiền liệt hoặc viêm tuyến tiền liệt có thể cảm thấy khó chịu hơn khi đi tiểu sau khi uống rượu.

Nguyên nhân là rượu có tác dụng lợi tiểu, đồng thời có thể kích thích bàng quang, khiến số lần đi tiểu tăng lên. Uống nhiều rượu còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Trong khi đó, lạm dụng rượu kéo dài làm tăng nguy cơ gây hại cho gan và hệ tim mạch.

Không thể nói rằng chỉ một lần uống rượu sẽ dẫn đến bệnh tuyến tiền liệt, nhưng thường xuyên uống quá nhiều rõ ràng không phải là thói quen tốt. Nam giới nên cố gắng giảm lượng rượu tiêu thụ. Những người đã xuất hiện triệu chứng tiểu nhiều lần, tiểu gấp càng cần chú ý đến những thay đổi của cơ thể sau khi uống rượu, không nên vì các cuộc gặp gỡ, tiếp khách mà liên tục đánh đổi sức khỏe.

Thứ ba, cần kiểm soát việc ăn quá nhiều thực phẩm cay nóng, có tính kích thích. Các món như lẩu cay, ớt và đồ nướng đậm vị được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đối với một số bệnh nhân viêm tuyến tiền liệt, ăn quá nhiều thực phẩm cay có thể khiến tình trạng tiểu gấp, tiểu nhiều lần và khó chịu khi đi tiểu trở nên nghiêm trọng hơn.

Ở đây cần làm rõ rằng thực phẩm cay không phải là nguyên nhân trực tiếp gây viêm tuyến tiền liệt, cũng không phải tất cả nam giới ăn cay đều gặp vấn đề. Điều thực sự cần quan tâm là phản ứng của cơ thể mỗi người. Nếu lần nào ăn nhiều ớt xong bạn cũng cảm thấy khó chịu khi đi tiểu, hãy giảm lượng thực phẩm cay tiêu thụ.

Bên cạnh đó, chế độ ăn hằng ngày không nên quá nhiều dầu mỡ. Hãy tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để bảo đảm lượng chất xơ, từ đó giảm nguy cơ táo bón. Việc uống nước cũng cần hợp lý, không nên vì lo ngại tiểu đêm nhiều mà cả ngày không uống nước.

Thứ tư, vùng thân dưới thường xuyên bị nhiễm lạnh cũng là vấn đề đáng chú ý. Khi thời tiết chuyển lạnh, một số nam giới vẫn mặc quần áo khá mỏng, ngồi lâu trên ghế lạnh hoặc ở trong môi trường lạnh suốt thời gian dài.

Tình trạng nhiễm lạnh có thể khiến cơ bắp ở một số người căng lên, làm các triệu chứng khó chịu ở vùng sàn chậu vốn đã tồn tại trở nên rõ rệt hơn.

Đặc biệt, những người mắc hội chứng đau vùng chậu mạn tính có thể nhạy cảm hơn với sự thay đổi nhiệt độ. Nếu sau khi bị lạnh xuất hiện cảm giác khó chịu ở bụng dưới hoặc căng tức vùng đáy chậu, bạn nên kịp thời điều chỉnh môi trường sinh hoạt.

Khi thời tiết lạnh, hãy chú ý mặc thêm quần áo, tránh ngồi lâu ở nơi lạnh và thay quần áo ẩm ướt kịp thời sau khi vận động ra mồ hôi.

Cuối cùng, các vấn đề xung quanh hoạt động tình dục cũng là vấn đề nhiều nam giới cần quan tâm. Nam giới không nên cố gắng quan hệ tình dục khi cơ thể không đủ sức hoặc vẫn tiếp tục quan hệ dù đã xuất hiện cảm giác đau. Một số nam giới còn có hành vi tình dục không an toàn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một số bệnh nhiễm trùng có thể gây viêm niệu đạo, thậm chí ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt.

Quan hệ tình dục cần dựa trên sự tự nguyện của cả hai, cảm giác thoải mái của cơ thể và yếu tố an toàn. Nếu xuất hiện tình trạng đau khi xuất tinh, dịch tiết bất thường từ niệu đạo hoặc đau vùng đáy chậu kéo dài, cần đến bệnh viện kiểm tra kịp thời, không tự ý mua thuốc điều trị.

Nhìn chung, sức khỏe tuyến tiền liệt không thể được duy trì chỉ nhờ một loại thực phẩm hay một phương pháp chăm sóc sức khỏe nào đó. Ngồi lâu cần vận động phù hợp, uống rượu bia phải có chừng mực, không ăn quá nhiều thực phẩm cay nóng, chú ý giữ ấm trong môi trường lạnh, đồng thời duy trì đời sống tình dục điều độ và an toàn. Những thói quen này có vẻ rất bình thường nhưng lại liên quan mật thiết đến tình trạng sức khỏe hằng ngày.

Cũng cần nhắc rằng tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu buốt, khó tiểu và đau vùng đáy chậu không nhất thiết đều là dấu hiệu của viêm tuyến tiền liệt. Những triệu chứng này cũng có thể liên quan đến phì đại tuyến tiền liệt, nhiễm trùng đường tiết niệu và các vấn đề khác. Nếu triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đến chuyên khoa tiết niệu để thăm khám.