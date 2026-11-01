Người đàn ông 31 tuổi phải nhập ICU cấp cứu, nguyên nhân bất ngờ đến từ một món mua online

Một người đàn ông 31 tuổi phải nhập viện cấp cứu, thở máy sau khi ăn cánh gà đặt mua online. Nguyên nhân được xác định là ngộ độc botulinum nguy hiểm.

Gần đây, anh Trần, 31 tuổi, sống tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), phải đến bệnh viện vì chóng mặt và đau bụng. Tình trạng sau đó nhanh chóng tiến triển thành yếu cơ ngày càng nghiêm trọng và suy hô hấp. Có thời điểm, anh không thể mở mắt, không thể ngẩng đầu, thậm chí phải phụ thuộc vào máy móc để duy trì hô hấp, Sohu đưa tin.

Điều bất ngờ là nguồn cơn của tình trạng nguy hiểm này lại bắt đầu từ một phần cánh gà đặt mua trên mạng!

“Ban đầu, tôi chỉ có một số triệu chứng ở đường tiêu hóa”, anh Trần nhớ lại. Khi bệnh tiếp tục tiến triển, anh nhanh chóng cảm thấy tay chân yếu đi, đi đứng loạng choạng, sau đó xuất hiện tình trạng khó thở.

Bệnh viện địa phương đã đặt nội khí quản cho anh, sau đó chuyển anh đến khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đồng Tế, Trung Quốc.

Khi mới nhập viện, anh Trần vẫn tỉnh táo nhưng không thể mở mắt, các chi gần như không cử động được, chỉ có thể khẽ cử động một vài ngón chân theo yêu cầu. Không lâu sau, ngay cả phản ứng nhỏ này cũng biến mất. Anh chỉ có thể duy trì đường thở nhờ máy thở.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ liên tục hỏi kỹ về những thực phẩm anh đã ăn trước khi phát bệnh.

Anh Trần được đưa vào Bệnh viện Đồng Tế để điều trị. (Nguồn ảnh: Nhật báo Trường Giang)

Người nhà dần nhớ lại rằng anh Trần từng mua cánh gà qua mạng. Lô cánh gà này được đóng gói hút chân không nhưng sau khi nhận hàng, gia đình không bảo quản lạnh ngay mà để ở nhiệt độ phòng. Anh Trần thấy mùi vị không có gì bất thường nên đã ăn một lượng lớn trong một lần. “Gần như chỉ một mình anh ấy ăn hết, số lượng khá nhiều”.

“Đóng gói hút chân không, bảo quản ở nhiệt độ phòng, ăn một lượng lớn trong một lần”. Ba thông tin này khiến các bác sĩ cảnh giác. Kết hợp với những biểu hiện của anh Trần như vẫn tỉnh táo, yếu cơ tiến triển và cơ hô hấp bị ảnh hưởng, sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp điều trị chẩn đoán anh bị ngộ độc botulinum do thực phẩm.

Nhờ được điều trị bởi nhóm chuyên gia đa chuyên khoa của bệnh viện và tiếp tục phục hồi chức năng sau đó, anh Trần cuối cùng đã hồi phục.

Ngộ độc botulinum là gì?

Ngộ độc botulinum là một dạng ngộ độc nghiêm trọng, có tỷ lệ tử vong cao, chủ yếu xảy ra do ăn phải thực phẩm bị nhiễm độc tố botulinum.

Giáo sư Tôn Oánh, Trường Y tế Công cộng, Đại học Y khoa An Huy, Trung Quốc, cho biết ngộ độc botulinum không phải là tình trạng nhiễm vi khuẩn mà là ngộ độc do độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum sản sinh.

Clostridium botulinum, còn được gọi là trực khuẩn botulinum, là loại vi khuẩn phổ biến trong tự nhiên, phân bố rộng rãi trong đất, trầm tích biển và đường ruột của động vật. Bản thân vi khuẩn này không gây bệnh.

Tuy nhiên, khi sinh sôi với số lượng lớn trong môi trường thiếu oxy, chúng sẽ tiết ra độc tố botulinum có độc tính cực mạnh. Đây chính là “thủ phạm” gây ngộ độc cho con người.

Clostridium botulinum rất dễ phát triển và sinh độc tố trong môi trường kỵ khí, chẳng hạn như bên trong thực phẩm hút chân không hoặc đóng hộp.

Khi thực phẩm đóng gói hút chân không trong quá trình vận chuyển, giao hàng hoặc bảo quản tại nhà không được duy trì liên tục ở nhiệt độ lạnh mà phải ở nhiệt độ phòng (chẳng hạn trong nhà vào mùa hè, mùa thu, cốp ô tô hoặc điểm tập kết hàng chuyển phát nhanh), các bào tử Clostridium botulinum còn sót lại bên trong sản phẩm hoặc xâm nhập sau đó có thể “thức tỉnh”, nhanh chóng phát triển, sinh sôi và tạo ra độc tố botulinum nguy hiểm.

Nói cách khác, dù đóng gói hút chân không có thể ngăn oxy tiếp xúc với thực phẩm, làm chậm quá trình oxy hóa và hư hỏng, phương pháp này đồng thời cũng tạo ra môi trường kỵ khí “lý tưởng” cho Clostridium botulinum. Vì vậy, đóng gói hút chân không không đồng nghĩa với “vô trùng” hay “bảo quản tươi lâu”. Đây chỉ là một kỹ thuật bảo quản thực phẩm, không phải sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Triệu chứng ngộ độc: Nguy cơ “tê liệt” hệ thần kinh

Thời gian ủ bệnh của ngộ độc botulinum do thực phẩm thường từ 1-4 ngày, nhưng có thể khác nhau đáng kể ở mỗi người. Một số trường hợp khởi phát chỉ sau 2-6 giờ, trong khi những trường hợp khác có thể kéo dài đến 10 ngày hoặc lâu hơn. Thời gian ủ bệnh càng ngắn, tình trạng bệnh thường càng nghiêm trọng.

- Giai đoạn đầu: Các triệu chứng thường không điển hình, có thể chỉ là mệt mỏi toàn thân, chóng mặt, kèm buồn nôn và nôn. Người bệnh dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường hoặc cảm lạnh.

- Khi độc tố lan rộng trong cơ thể: Các triệu chứng thần kinh dần trở nên rõ rệt hơn, bao gồm nhìn mờ, sụp mí mắt, nhìn một thành hai. Lúc này, nhiều người có thể nghĩ đến việc đi khám chuyên khoa mắt mà không ngờ nguyên nhân là ngộ độc.

- Tiếp theo: Các cơ vùng họng cũng bị ảnh hưởng, gây khó nuốt, khàn tiếng, nói không rõ. Việc ăn uống, thậm chí uống nước, cũng trở thành thử thách.

- Khi bệnh tiếp tục tiến triển: Cơ hô hấp và cơ ở tay chân cũng bị “tấn công”, khiến người bệnh thở gấp, khó thở và yếu các chi. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến suy hô hấp, đe dọa tính mạng.

Cần lưu ý, người bị ngộ độc botulinum thường vẫn tỉnh táo và không sốt, khác với các bệnh truyền nhiễm khác. Nếu xuất hiện những triệu chứng kể trên, đồng thời từng ăn thực phẩm nghi ngờ như đồ lên men tự làm hoặc các sản phẩm thịt đóng gói hút chân không, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.