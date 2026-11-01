Chết lâm sàng trong 28 phút, nam huấn luyện viên kể về điều kỳ lạ ở "thế giới bên kia"

Một huấn luyện viên cho biết ông đã ở trong tình trạng chết lâm sàng suốt 28 phút sau khi lên cơn đau tim trong một trận bóng rổ.

Người đàn ông được hồi sức thành công nhờ kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực (CPR) và chia sẻ lại trải nghiệm cận tử của mình.

Phill Zdybel, 57 tuổi, lên cơn đau tim trong một trận bóng rổ giao hữu tại phòng tập. Nam huấn viên taekwondo đến từ Geelong, bang Victoria, Australia, cho biết ông đã trải qua cảm giác “rời khỏi cơ thể” sau khi chết. Ông kể mình có cảm giác kỳ lạ như đang nhìn xuống bản thân và mọi chuyện diễn ra xung quanh từ một vị trí ở phía trên.

Con trai ông, Joshua, đã gọi cấp cứu. May mắn là một y tá đang ngoài giờ làm tình cờ có mặt tại phòng tập đã lập tức hành động, thực hiện CPR và cứu sống Phill.

Phill là một huấn luyện viên taekwondo.

Sau đó, người cha được đưa khẩn cấp đến bệnh viện. Ông bất tỉnh suốt 3 ngày trong quá trình hồi phục sau sự cố kinh hoàng. Phill cần phẫu thuật để đặt stent, theo Express.

Chỉ sau khi tỉnh lại, Phill mới biết mình đã ở trong tình trạng chết lâm sàng suốt 28 phút. Ông cho rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ bóng rổ và những người ủng hộ môn thể thao này. Theo ông, hôm xảy ra sự việc, có đủ người tại phòng tập để giúp đỡ khi tình huống trở nên nguy cấp.

Phill nói rằng nếu không có những người có mặt ở đó, có lẽ sẽ chẳng ai phát hiện ra tình trạng của ông.

Ông nằm tại Bệnh viện Geelong trong một tuần. Phill cho biết quá trình hồi phục nhanh chóng của mình có được là nhờ tinh thần lạc quan và thể trạng rất tốt.

“Điều quan trọng nhất là tư duy của bạn, chính nó sẽ giúp bạn tiếp tục tiến lên”, ông viết trên Facebook sau sự cố khiến nhiều người kinh hãi.

“Với tôi, chỉ có một yếu tố then chốt, đó là tập luyện thể chất cường độ cao. Nhưng mỗi người có lựa chọn riêng”.

Võ sĩ này hiện cho rằng trải nghiệm cận kề cái chết đã khiến ông suy nghĩ lại về quyết định giải nghệ các môn thể thao đối kháng. Vài ngày sau khi tham gia một cuộc thi cùng con trai, ông nói với tờ Advertiser: “Những chuyện vụn vặt mà chúng ta thường lo lắng thực ra không đáng để bận tâm”.

“Đừng để bất kỳ ai nói rằng bạn không thể làm được điều gì”.

Sau sự cố sức khoẻ, Phill cho rằng: “Những chuyện vụn vặt mà chúng ta thường lo lắng thực ra không đáng để bận tâm”.

Phill bày tỏ hy vọng trải nghiệm của mình có thể khuyến khích mọi người học CPR, kỹ thuật có khả năng cứu sống người ngừng tim. Ông nói: “Ai cũng cần biết cách thực hiện CPR. Tất cả nơi làm việc, địa điểm tổ chức hoạt động thể thao và những nơi tương tự nên trang bị sẵn máy khử rung tim”.

Theo Quỹ Tim mạch Anh (British Heart Foundation), mỗi năm tại Anh xảy ra khoảng 40.000-43.000 trường hợp ngừng tim ngoài bệnh viện, trong đó tỷ lệ sống sót dưới 10%.

Câu chuyện của Phill cho thấy ngừng tim có thể xảy ra bất ngờ, ngay cả khi một người đang vận động thể chất. Việc có người biết sơ cứu, kịp thời thực hiện CPR và sử dụng máy khử rung tim có thể tạo nên khác biệt sống còn.