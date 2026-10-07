Nếu vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận yêu cầu ngạch chuyên viên, thì người được tuyển dụng phải có đủ 5 năm công tác làm công việc yêu cầu trình độ đại học trở lên phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Ông Nguyễn Hanh là viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực, mã ngạch viên chức V.05.02.07 (Quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Từ năm 2008 đến ngày 11/12/2022, ông làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện công việc chuyên môn là quản lý dự án đầu tư xây dựng (mức lương hưởng theo mã ngạch V.05.02.07). Trong suốt giai đoạn này, ông tham gia BHXH bắt buộc liên tục và tính đến nay chưa hưởng BHXH một lần.

Từ ngày 12/12/2022 đến nay, ông được tuyển dụng chính thức vào viên chức và tiếp tục thực hiện công việc chuyên môn nêu trên tại đơn vị sự nghiệp công lập (mã ngạch V.05.02.07).

Theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), người được xem xét tiếp nhận vào công chức phải đáp ứng điều kiện có đủ 5 năm công tác trở lên, có đóng BHXH bắt buộc (thời gian công tác nếu không liên tục và chưa hưởng BHXH một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó).

Ông Hanh hỏi, thời gian làm việc theo hợp đồng lao động từ năm 2008 đến ngày 11/12/2022 của ông tại đơn vị sự nghiệp công lập, có đóng BHXH bắt buộc và làm công việc chuyên môn phù hợp như trên, có được xác định là thời gian công tác trước đó để cộng dồn tính điều kiện 5 năm công tác trở lên khi xét tiếp nhận vào công chức không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này, nếu có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này), làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận thì đủ điều kiện xem xét, tiếp nhận vào công chức.

Do đó, nếu vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận yêu cầu ngạch chuyên viên, thì người được tuyển dụng phải có đủ 5 năm công tác làm công việc yêu cầu trình độ đại học trở lên phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.