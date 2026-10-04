Cách giúp tích tiền hiệu quả hơn cả việc tăng lương

Có người lương không tăng suốt mấy năm mà sổ tiết kiệm vẫn dày lên.

Nhiều người, nhiều gia đình thu nhập không tăng đã mấy năm. Giá cả thì nhích lên từng chút, cuối tháng nhìn lại thấy tiền đi đâu hết mà chẳng mua sắm gì to tát. Cảm giác chung là phải kiếm thêm tiền mới tích được tiền.

Mà một người ở tuổi trung niên trở đi, đi làm công ăn lương, kiếm thêm đâu có dễ.

Lựa chọn nhỏ, sức mạnh lớn

Một bài viết trên CafeF tổng kết 20 thói quen nên duy trì trong 6 tháng: ghi chi tiêu, tiết kiệm trước tiêu sau, bớt lướt mạng xã hội để tránh mua sắm bốc đồng, học cách nói không với những lời rủ rê tốn kém.

Bài viết đưa ra một luận điểm chung: khác biệt tài chính không đến từ một quyết định lớn, mà từ hàng trăm lựa chọn nhỏ lặp lại mỗi ngày.

Ảnh minh họa. Nguồn: Kênh 14

Vì sao lựa chọn nhỏ lại có sức mạnh?

Vì nó lặp lại. Lấy ví dụ, mỗi ngày bớt một cốc trà sữa khoảng 30.000 đồng, 1 tháng giữ lại được 900.000 đồng, 6 tháng là 5,4 triệu đồng, bằng gần 1 tháng lương của nhiều người. Con số nhỏ nhân với số lần lặp lại thành con số lớn. Ngược lại, những quyết định lớn như đổi xe hay nâng cấp nhà thì cả đời chỉ xảy ra vài lần, mà lần nào cũng tốn kém.

Ba thói quen nhỏ đáng bắt đầu nhất

Thứ nhất, tiết kiệm trước, tiêu sau.

Chuyên gia tài chính Chung Vũ Thanh Uyên khuyên nên tiết kiệm ít nhất 5%, tốt nhất 20% thu nhập, và tiết kiệm trước rồi mới tiêu phần còn lại, theo Dân trí. Ngay khi nhận lương, chuyển một khoản cố định sang sổ tiết kiệm riêng rồi coi như số tiền đó không tồn tại trong ngân sách chi tiêu nữa. Phần tiền còn lại ít đi, tự nhiên mình sẽ chi tiêu cẩn thận hơn.

Thứ hai, ghi lại mọi khoản chi trong ít nhất 1 tháng.

Một người từng 2 tuần tiêu hết 13 triệu đồng tiền lương kể trên Báo Văn hóa: chị bắt đầu ghi lại mọi khoản chi chỉ bằng ghi chú trong điện thoại. Sau 1 tháng nhìn lại mới thấy tiền đi đâu: đồ uống, đồ ăn vặt, phí giao hàng, những món mua online cho vui. Nhiều khoản trong số đó cắt được mà cuộc sống không kém đi chút nào.

Thứ ba, đặt giới hạn cho những khoản chi theo cảm xúc.

Mỗi tuần chỉ cho phép mình ăn ngoài 2 lần, hoặc đặt đồ uống vài lần. Khi biết mình chỉ có vài lần được phép, tự nhiên sẽ chọn kỹ hơn thay vì tiêu theo cảm hứng. Cách này không cấm mình hưởng thụ, chỉ bắt mình phải chọn.

Có người kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng mà không để dành được là bao. Ảnh minh họa, nguồn: CafeF

Thói quen nhỏ không thay thế được việc lớn

Đang gánh khoản nợ lãi cao, hay chi phí cố định như tiền thuê nhà và học phí con cái đã chiếm quá nửa thu nhập, thì việc bớt cốc trà sữa không giải quyết được gốc rễ.

Lúc đó cần ngồi lại tính toán toàn bộ, thậm chí tìm cách tăng thu nhập, chứ không thể trông chờ vào mẹo vặt. Thói quen nhỏ phát huy tác dụng khi nền tảng chi tiêu đã ở mức hợp lý.

Tiền không tự dày lên vì mình mong nó dày lên. Nó dày lên vì mỗi ngày mình chọn khác đi một chút, và giữ được lựa chọn đó đủ lâu.

* Tham khảo từ CafeF, Dân trí, Báo Văn hóa