HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thiệt hại nặng nề tại nhà máy Nga bị tấn công bằng tên lửa

Minh Hạnh
|

Thương vong đã được ghi nhận khi một nhà máy ở Kirov (đông bắc nước Nga) bị tấn công bằng tên lửa, Thống đốc khu vực - ông Aleksandr Sokolov - cho biết.

Nhà máy này bị tấn công vào sáng 24/7, gây ra hỏa hoạn và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện nước ở một số khu vực trong thành phố.

Thành phố Kirov cách Mátxcơva gần 900 km và cách biên giới Ukraine khoảng 1.350 km.

“Vì cuộc tấn công, 32 người đã bị thương. Sáu người trong số đó tử vong tại chỗ”, ông Sokolov viết trên Telegram.

Thống đốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông cho biết thêm, những người bị thương đang được điều trị y tế, một số người đã phải nhập viện.

Lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy, khôi phục nguồn cung cấp nước và điện. Các tòa nhà dân cư gần đó đang được kiểm tra thiệt hại.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không đã phá hủy 571 máy bay không người lái trong đêm qua trên nhiều khu vực, cũng như trên Biển Azov và Biển Đen.

Bên lề hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Nga cảnh báo người đồng cấp Mỹ về điều 'không thể chấp nhận được'


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại