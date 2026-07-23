Thiết bị 33,99 USD tự động bật công tắc từ xa: Món đồ công nghệ này có gì khiến lũ gián phải khiếp sợ?

Chỉ với hơn 30 USD, robot nhấn nút tí hon SwitchBot Bot Rechargeable chính là "vũ khí" độc đáo giúp người dùng chủ động bật đèn từ xa và chấm dứt nỗi sợ chạm trán lũ gián trong đêm tối.

Cơn ác mộng mang tên "gián" trong nhà bếp luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều gia đình mỗi khi đêm xuống hay lúc sáng sớm.

Trước đây, Sheena Vasani, một biên tập viên công nghệ thường phải rón rén từng bước chân trong bóng tối, nơm nớp lo sợ sẽ giẫm phải những sinh vật đáng ghét đang bò trước khi kịp chạm tay vào công tắc đèn ở góc phòng.

Thế nhưng, cuộc chiến cam go này đã hoàn toàn thay đổi nhờ sự xuất hiện của một "trợ thủ" robot tí hon có giá 33,99 USD mang tên SwitchBot Bot Rechargeable.

Giờ đây, thay vì phải đối mặt với nỗi sợ hãi bước vào căn phòng tối tăm đầy gián, người dùng hoàn toàn có thể chủ động bật đèn từ xa trước khi bước vào phòng, khiến lũ côn trùng không kịp trở tay.

Biến thiết bị điện truyền thống thành đồ thông minh

Thiết bị nhỏ bé này hoạt động theo cơ chế cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả bằng cách dán trực tiếp lên bề mặt gần công tắc hoặc nút bấm.

Khi được kích hoạt, một cánh tay robot siêu nhỏ sẽ nhô ra để nhấn hoặc kéo công tắc vật lý thay cho ngón tay người.

Nhờ cơ chế này, người dùng có thể tự động hóa hầu hết mọi thiết bị gia dụng truyền thống trong nhà, từ máy pha cà phê, công tắc đèn, cửa cuốn nhà xe cho đến máy giặt.

Nếu kết hợp thêm với bộ điều khiển trung tâm SwitchBot Hub, thiết bị này còn cho phép điều khiển rảnh tay thông qua các trợ lý ảo phổ biến như Amazon Alexa, Google Assistant hoặc điều khiển từ xa ngay cả khi không có mặt ở nhà.

So với phiên bản SwitchBot Bot đời đầu có giá mềm hơn một chút, phiên bản Rechargeable mới này sở hữu tính năng hoàn toàn tương đồng nhưng mang lại cải tiến đáng giá về năng lượng. Đúng như tên gọi, thiết bị được trang bị cổng sạc USB-C tiện lợi thay vì sử dụng pin dùng một lần.

Dù thân thiện với môi trường hơn, thời lượng pin được quảng cáo của phiên bản sạc lại này lại ngắn hơn đáng kể, chỉ kéo dài tối đa sáu tháng cho một lần sạc nếu chỉ kích hoạt một lần mỗi ngày, trong khi phiên bản cũ có thể hoạt động lên tới 600 ngày.

Dù vậy, phương án sạc lại vẫn mang đến sự tiện lợi vượt trội khi người dùng chỉ cần cắm sạc định kỳ thay vì phải bận tâm tìm mua pin thay thế sau vài tháng sử dụng.

Lắp đặt thực tế còn là thử thách

Mặc dù việc thiết lập một robot nhấn nút nghe có vẻ đơn giản, nhưng quá trình lắp đặt thực tế lại đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn hơn mong đợi.

Để thiết bị hoạt động trơn tru, cánh tay robot cần được căn chỉnh ở một vị trí cực kỳ chính xác sao cho có thể chạm tới công tắc, nhấn xuống và rút về một cách hoàn hảo.

Tất nhiên, việc dán một thiết bị nhỏ gọn lên tường vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc đấu nối lại hệ thống dây điện hoặc thay thế hoàn toàn bằng công tắc thông minh, nhưng đây chắc chắn không phải là trải nghiệm dán vào là xong ngay từ lần đầu tiên.

Người dùng nên chuẩn bị tinh thần thử nghiệm và điều chỉnh vài lần để tìm ra góc đặt tối ưu nhất.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình lắp đặt thường nằm ở miếng phụ kiện nhựa nhỏ đi kèm dùng để dán trực tiếp lên công tắc dạng bập bênh. Phụ kiện này có một vòng dây nhỏ để móc vào cánh tay của robot, giúp thiết bị có thể vừa nhấn để bật, vừa kéo để tắt đèn.

Nhiều người dùng đã gặp rắc rối ở bước này khi hướng dẫn bằng văn bản đi kèm khá mơ hồ, chỉ chỉ dẫn chung chung là dán vào bảng điều khiển công tắc mà không nói rõ vị trí cụ thể.

Việc đặt nhầm miếng dán vào giữa công tắc thay vì ở phía dưới cùng đã dẫn đến việc phải bóc ra dán lại nhiều lần trước khi mọi thứ có thể vận hành đồng bộ một cách trơn tru.

Tiềm năng trong việc biến các công tắc thành tự động hoá

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu ở khâu lắp đặt, thiết bị đã mang lại sự hài lòng tuyệt đối về mặt hiệu năng.

Trong suốt quá trình thử nghiệm thực tế, robot luôn bám chắc trên bề mặt tường, phản hồi nhanh chóng từ khoảng cách xa và chưa từng bỏ lỡ bất kỳ lịch trình tự động nào đã được cài đặt sẵn.

Cảm giác tự tin bước vào một căn bếp sáng trưng thay vì phải rón rén đi trong bóng tối thực sự rất tuyệt vời.

Bên cạnh đó, việc ngắm nhìn cánh tay robot tí hon hoạt động nhịp nhàng để bật tắt công tắc cũng mang lại một trải nghiệm công nghệ vô cùng thú vị và thư giãn.

Nhìn chung, dòng sản phẩm SwitchBot Bot Rechargeable sẽ không thực sự cần thiết đối với những ngôi nhà đã được trang bị đồng bộ hệ thống bóng đèn và ổ cắm thông minh.

Tuy nhiên, hầu hết mọi gia đình đều sở hữu ít nhất một thiết bị điện truyền thống muốn tự động hóa nhưng chưa tìm được giải pháp phù hợp.

Trong trường hợp đó, chiếc robot này chính là một giải pháp thông minh, sáng tạo và có chi phí cực kỳ hợp lý.

Dù đòi hỏi một chút kiên nhẫn khi lắp đặt và có ngoại hình hơi dày, nhưng khả năng vận hành ổn định của nó đã chứng minh đây là một trợ thủ đắc lực và đáng tiền trong cuộc sống thường nhật.

Nguồn: The Verge ﻿