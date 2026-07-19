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Thị trường ô tô Trung Quốc khốc liệt, mỗi ngày thêm 4 mẫu xe mới

Mạnh Hùng / VTC News
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Nửa đầu năm 2026, thị trường ô tô Trung Quốc ghi nhận hàng trăm mẫu xe mới và bản nâng cấp được ra mắt, cho thấy thị trường ngày càng khốc liệt.

Theo Bloomberg , từ ngày 1/1 đến 30/6/2026, các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc đã giới thiệu hoặc nâng cấp khoảng 650 mẫu xe, bao gồm cả các phiên bản facelift, nâng cấp giữa vòng đời và các mẫu xe hoàn toàn mới. Con số này tương đương trung bình hơn 4 mẫu xe được trình làng hoặc làm mới mỗi ngày.

Ông He Zhiqi, Phó Chủ tịch điều hành BYD, gọi đây là con số “điên rồ” khi bình luận trên mạng xã hội. Theo lãnh đạo BYD, mức độ cạnh tranh trên thị trường ô tô Trung Quốc hiện nay “không chỉ khốc liệt mà còn tàn khốc”.

Nhà máy BYD. (Ảnh: InsideEVs)

Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Ô tô Trung Quốc (CATARC) cho thấy trong số 650 sản phẩm nói trên, mỗi tháng có khoảng 30 mẫu xe hoàn toàn mới được giới thiệu. Đây là những dòng xe chưa từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện quốc gia của Trung Quốc, thay vì chỉ là bản nâng cấp từ thế hệ cũ.

Quy mô phát triển sản phẩm của các hãng xe Trung Quốc đang bỏ xa nhiều thị trường lớn.

Để so sánh, trong cả năm 2024, thị trường Mỹ chỉ ghi nhận 29 mẫu xe mới hoặc phiên bản nâng cấp được ra mắt.

Thậm chí, theo dự báo của Bank of America Securities , từ nay đến năm 2030, toàn bộ thị trường Mỹ dự kiến chỉ có khoảng 159 mẫu xe mới được giới thiệu. Con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với 650 mẫu xe mà Trung Quốc tung ra chỉ trong vòng 6 tháng.

Một mẫu xe điện Volkswagen trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy tại An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo Bloomberg , một trong những nguyên nhân khiến các hãng xe Trung Quốc liên tục tung ra sản phẩm mới là chu kỳ phát triển xe đã được rút ngắn đáng kể.

Trong bối cảnh doanh số tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh ngày càng gay gắt và cuộc chiến giảm giá vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, các hãng buộc phải liên tục cập nhật sản phẩm để thu hút khách hàng và giành thêm thị phần.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển xe, từ thiết kế sản phẩm đến các tính năng thông minh trong khoang lái.

Hàng nghìn ô tô mới tập kết tại bến xuất khẩu ở cảng Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Các hãng xe cũng liên tục đầu tư vào những công nghệ mới như hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS), pin có mật độ năng lượng cao hơn và công nghệ sạc nhanh nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Dù thừa nhận mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lãnh đạo BYD cho rằng đây cũng là động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ. BYD từng công khai mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới. Hãng cũng vừa vượt Tesla để giành lại vị trí dẫn đầu về doanh số xe điện toàn cầu.

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Tags

Trung Quốc

xe điện

Tesla

BYD

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