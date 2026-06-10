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Thí sinh có được mang bùi chì, bút xoá vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2026?

Lệ Thu/VTC News
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Chỉ một vật dụng không được phép xuất hiện trong phòng thi cũng có thể khiến thí sinh bị đình chỉ thi và hủy kết quả theo quy định.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 , thí sinh cần nắm rõ danh mục vật dụng được và không được mang vào phòng thi để tránh vi phạm quy chế.

Căn cứ Điều 21 Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài gồm bút viết, bút chì, thước kẻ, ê ke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, tẩy chì. Đối với máy tính cầm tay, thí sinh chỉ được sử dụng các loại máy không có chức năng soạn thảo văn bản và không có khả năng lưu trữ, truyền tải thông tin.

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Thí sinh mang theo các vật dụng được phép, tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Ngoài ra, những thiết bị, vật dụng y tế phục vụ hỗ trợ sức khỏe của thí sinh được lực lượng công an kiểm tra, dán tem và giám thị kiểm tra trước khi thí sinh vào phòng thi.

Ngược lại, thí sinh không được mang vào phòng thi các vật dụng như bút xóa, giấy than, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể sử dụng để gian lận trong quá trình làm bài. Các thiết bị thu, phát sóng thông tin; thiết bị ghi âm, ghi hình; điện thoại di động và các phương tiện liên lạc khác đều thuộc nhóm vật dụng bị nghiêm cấm đưa vào khu vực thi.

Bên cạnh đó, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy hoặc các vật dụng có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi cũng không được phép mang vào điểm thi.

Theo quy chế hiện hành, thí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi hoặc khu vực làm bài có thể bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm. Trường hợp sử dụng tài liệu hoặc thiết bị công nghệ để gian lận có thể bị đình chỉ thi. Những bài thi bị đình chỉ sẽ bị chấm điểm 0; kết quả thi của các môn còn lại cũng có thể bị hủy theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 12/6. Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh chủ động kiểm tra vật dụng cá nhân trước khi đến điểm thi, đồng thời đọc kỹ quy chế để tránh những sai sót đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến kết quả thi.

Ngày mai 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi diễn ra với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

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bút chì

kỳ thi THPT

bút xoá

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