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Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Tuyết SN 1997

Chi Chi
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Phạm Thị Mỹ Tuyết bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (sinh năm 1997, trú phường Phú Xuân, thành phố Huế) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Tuyết SN 1997 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết. Ảnh: CA Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Mỹ Tuyết đã nhiều lần đưa ra thông tin không đúng sự thật với ông N.V.T (sinh năm 1989, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về việc sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp và kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh mỹ phẩm với mức lợi nhuận từ 7-8%/tháng. Tin tưởng các thông tin được Tuyết đưa ra, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để tham gia góp vốn đầu tư.

Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19/11/2024 đến ngày 22/11/2024, Tuyết tiếp tục đưa ra thông tin về việc lô hàng mỹ phẩm đang gặp vướng mắc trong quá trình xử lý và cần thêm kinh phí để tiếp tục hoạt động kinh doanh. Tin tưởng vào lời của Tuyết, ông T tiếp tục chuyển cho đối tượng tổng số tiền 700 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Quá trình điều tra xác định, do thua lỗ trong quá trình đầu tư tiền ảo, Tuyết đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm nhận tiền. Theo tài liệu điều tra, toàn bộ số tiền nhận được đã được sử dụng vào mục đích đầu tư tiền ảo và phát sinh thua lỗ.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Thị Mỹ Tuyết có nhiều nội dung trình bày khác nhau liên quan đến diễn biến vụ việc. Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.

Ra quyết định khởi tố Giám đốc Phan Thị Hằng và kế toán Nguyễn Thị Nhung
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