My là đối tượng trốn quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết trên báo An Giang rằng vừa thực hiện thủ tục di lý đối tượng Nguyễn Thị Thoại My từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Trước đó, vào ngày 6/4/2026, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoại My. Tuy nhiên, do đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh pháp luật, ngày 23/6/2026, Công an tỉnh An Giang đã chính thức phát lệnh truy nã toàn quốc đối với My về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau một thời gian tổ chức xác minh và truy vết gắt gao, vào lúc 16 giờ ngày 9/7/2026, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an phường sở tại trên địa bàn TP.HCM ập vào bắt giữ thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Đối tượng Nguyễn Thị Thoại My. Ảnh: VTC News

Báo VTC News dẫn thông tin theo hồ sơ điều tra cho biết, Nguyễn Thị Thoại My từng là nhân viên công tác tại một chi nhánh ngân hàng ở Kiên Giang (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 9/2025, My bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền bất chính bằng cách thực hiện chuỗi hành vi vay mượn xoay vòng.

Đối tượng chủ động tiếp cận, hỏi vay tiền của người này để đập vào trả nợ cho người khác. Để củng cố niềm tin và tạo vỏ bọc uy tín, My luôn chủ động trích lại một phần tiền vừa vay được để thanh toán ngay một phần gốc kèm lãi suất cho chính các nạn nhân.

Để có thể mượn được những khoản tiền lớn, cựu nhân viên ngân hàng này đã vẽ ra thông tin gian dối rằng mình cần vốn gấp để hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. My đưa ra cam kết chắc nịch là chỉ sau vài ngày dòng tiền xoay vòng xong sẽ hoàn trả đầy đủ cả tiền gốc lẫn lãi suất theo đúng thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền gom được từ các nạn nhân thực tế không hề được đưa vào hoạt động ngân hàng mà bị My chiếm dụng hoàn toàn để thanh toán cho các khoản nợ nần cá nhân. Khi các khoản vay mất khả năng chi trả, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn.

Bằng các thủ đoạn tinh vi dựa trên mác nhân viên tài chính, Nguyễn Thị Thoại My đã đưa nhiều người vào bẫy. Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của 5 nạn nhân với tổng số tiền bị My lừa đảo, chiếm đoạt lên tới hơn 21,4 tỷ đồng. Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.