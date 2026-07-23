Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Giàu SN 1988 liên quan 59 tỷ đồng

Giàu bị cáo buộc đã vay của 5 người tổng cộng 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Chiều 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang chính thức thông tin trên báo An Giang về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (sinh năm 1988; nơi đăng ký thường trú tại xã Kiên Lương, hiện đang sinh sống tại đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin thu thập ban đầu từ cơ quan điều tra, do lâm vào cảnh nợ nần, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2024 đến ngày 5/2/2026, bị can Giàu đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách can thiệp, chỉnh sửa hình ảnh các hợp đồng vay vốn ngân hàng rồi gửi cho các chủ nợ dưới lý do cần tiền để thực hiện hồ sơ vay đáo hạn.

Bị can Nguyễn Thị Giàu. Ảnh: VTC News

Để duy trì vỏ bọc và tạo niềm tin với các bị hại, Nguyễn Thị Giàu lấy số tiền vay của người sau đem chi trả cho người trước, đồng thời trích ra một phần để thanh toán tiền gốc lẫn lãi đúng hẹn. Chiêu thức "lấy mỡ nó nó nó" này giúp đối tượng tiếp tục vay thêm được những khoản tiền lớn hơn.

Theo VTC News, bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên, Nguyễn Thị Giàu bị xác định đã tiếp cận và vay của 5 cá nhân với tổng số tiền lên tới 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt toàn bộ. Phát hiện hành vi lừa đảo, các nạn nhân đã đồng loạt làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tập trung củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ án nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Chi Chi (Tổng hợp)