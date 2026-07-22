HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiếp nhận, bắt giữ Đặng Thị Nòn SN 1994

Chi Chi
|

Sau hơn 3 năm lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế, Đặng Thị Nòn đã ra đầu thú.

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Ninh Bình thông tin đơn vị đã phối hợp với Công an phường Duy Hà tiến hành tiếp nhận, bắt giữ Đặng Thị Nòn (sinh năm 1994, quê quán tỉnh Tuyên Quang) ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, ngày 10/1/2023, Đặng Thị Nòn cùng nhóm đối tượng liên quan đã bị lực lượng Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ) phát hiện và bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên (hiện nay thuộc phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình).

Quyết định truy nã Đặng Thị Nòn. Ảnh: CA Ninh Bình

Chân dung Đặng Thị Nòn. Ảnh: CA Ninh Bình

Trong quá trình thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đã nhiều lần phát giấy triệu tập nhưng Đặng Thị Nòn không chấp hành và cố tình bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên đã chính thức ban hành quyết định truy nã đối với Nòn về tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhằm phục vụ công tác truy bắt và xử lý triệt để vụ án, sang năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đề nghị phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng này.

Sau hơn 3 năm né tránh pháp luật, nhận thức được không thể thoát khỏi lưới trời, ngày 20/7, Đặng Thị Nòn đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Nhâm SN 2002
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

truy nã

bắt giữ

đầu thú

Quyết định truy nã

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại