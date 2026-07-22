HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Thị Nhâm SN 2002

Chi Chi
|

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Lương Thị Nhâm (sinh năm 2002).

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An xác định tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) nghi vấn có 02 đường dây “mua bán người”, có sự tham gia của nhiều đối tượng trú tại địa phương cấu kết với số đối tượng bên kia biên giới, thiết lập đường dây mua bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ với giá hàng trăm triệu đồng.

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới là những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định nhằm rủ rê, lôi kéo. Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài hứa hẹn mức lương cao, các đối tượng còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc. Khi nạn nhân bị lừa qua biên giới, đối tượng sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại những gia đình có nhu cầu. Đáng nói, trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi.

Các đối tượng trong 02 chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an

Xác định hành vi của nhóm đối tượng trên ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận, Phòng Cảnh sát hình sự đồng thời xác lập 02 chuyên án đấu tranh. Số đối tượng này ít khi có mặt tại địa phương, thường xuyên thay đổi nơi tạm trú và nơi làm là khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc nên việc xác minh, bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau thời gian theo dõi, mật phục, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25/6 - 13/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 06 đối tượng về các hành vi “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.

Trong 06 đối tượng bị bắt giữ có 04 đối tượng trú tại xã Chiêu Lưu gồm: Lương Thị Toàn (sinh năm 1982, đã có 01 tiền án về tội "Mua bán người"), Lô Văn Phong (sinh năm 1976), Xeo Thị Tiến (sinh năm 1982) và Chích Thị An (sinh năm 1979); 02 đối tượng Lô Văn Mày (sinh năm 1978, trú tại xã Cam Phục) và Lương Thị Nhâm (sinh năm 2002, trú tại xã Hữu Kiệm).

Cơ quan Công an lấy lời khai 01 đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Bộ Công an

Tại Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ, với thủ đoạn trên, chúng dụ dỗ bán 03 phụ nữ thuộc các xã nói trên sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 03 nạn nhân bị lừa bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là bị hại các vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.

Kiểm tra căn nhà thuê, công an bắt Trần Thị Ngọc Trang SN 1998 và 2 người đàn ông
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

bắt giữ

khởi tố

bắt tạm giam

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại